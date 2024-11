Jesienna edycja "Tańca z gwiazdami" wciąż trwa, ale powoli dobiega końca. Za nami ćwierćfinał programu. To oznacza, że rywalizacja jest coraz bardziej zacięta. Na tanecznym parkiecie zostały już tylko cztery pary.

Julia Żugaj walczy o finał "Tańca z gwiazdami"

Wśród nich jest Julia Żugaj i tańczący z nią Wojciech Kucina. Najbliższy odcinek tanecznego show Polsatu będzie walką o półfinał. Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku z show pożegnali się Filip Bobek i Hanna Żudziewicz.

Julia i Wojtek wykonali natomiast rumbę do muzyki z serialu "Miasteczko Twin Peaks". Otrzymali za swój występ maksymalną liczbę punktów.

Celebrytka głosuje sama na siebie

W drugim tańcu wystąpili razem z celebrytką Faustii i zatańczyli charlestona, zdobywając 38 punktów. W rozmowie z Radiem Eska Julia Żugaj wyznała, że zależy jej na tym, by dojść do finału.

Przyznała, że sama pomaga swojemu szczęściu i wysyła sms-y na siebie. Chce w ten sposób zwiększyć swoje szanse na wygraną.Nie wiem, czemu ludzi to jakoś ruszyło. (...) Ja też robię to po to, żeby zrobić screena i wysłać na kanał nadawczy, że ja już to zrobiłam, teraz wasza kolej, żeby zachęcić ludzi. A że dzisiaj czułam, że odpadamy, to aż wysłałam sms-ki - wyznaje z rozbrajającą szczerością Julia Żugaj.