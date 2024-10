Powódź, która przetoczyła się przez południową i zachodnią Polskę, zniszczyła dziesiątki tysięcy domów, drogi i mosty, a także infrastrukturę przemysłową. Żywioł pochłonął 56 ofiar śmiertelnych, a straty materialne oszacowano na około 12 miliardów złotych.

Na warszawskich błoniach PGE Narodowego wystąpili znakomici wokaliści i zespoły muzyczne z orkiestrą Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli. Usłyszeliśmy m.in. takich artystów, jak Lanberry, Olga Szomańska, Bovska, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Skawiński, Małgorzata Ostrowska oraz zespoły IRA, Sztywny Pal Azji, Red Lips i Kobranocka.

Pomoc dla powodzian - imponująca skala

"Jestem pod ogromnym wrażeniem hojności widzów Telewizji Polskiej i tego, co do tej pory zrobili dla powodzian. Skala udzielonej pomocy jest imponująca. Mimo że na pomoc osobom dotkniętym przez wrześniowy kataklizm zebraliśmy już ponad 13 mln zł, nie zwalniamy tempa i zachęcamy do dalszego wspierania najbardziej potrzebujących. Tym bardziej, że nadchodzi zima, nie możemy zostawić poszkodowanych przez żywioł samych sobie w tym trudnym czasie" - powiedziała prezeska Fundacji TVP Katarzyna Dowbor, cytowana w informacji.

"Cały dochód z koncertu – wpływy z bloku reklamowego, który zostanie wyemitowany w przerwie koncertu, wpływy z wiadomości SMS (o treści 'Nadzieja' wysyłanych pod numer 73365) oraz wszystkie wpłaty na konto Fundacji TVP – zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom ostatniej powodzi" - napisano w komunikacie TVP. Jak dodano, "finalną kwotę jako pierwsi poznają widzowie "Pytania na śniadanie" 28 października".

Czy artyści dostali honoraria?

Dziennikarze serwisu Plotek zapytali TVP, czy artyści i prowadzący koncert dostaną honoraria. W odpowiedzi Zespół PR TVP poinformował, że artyści i prowadzący nie otrzymują wynagrodzenia za koncert.

W 2022 roku po koncercie charytatywnym "Solidarni z Ukrainą" w mediach rozpętała się prawdziwa burza wokół wynagrodzenia dla gwiazd. Poprzednie władze TVP milczały na ten temat. Prawda na temat honorariów wyszła na jaw po sądowej skardze Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Justyna Steczkowska powiedziała wtedy o swoim honorarium otwarcie w lutym 2022 r. Zapewniła, że przeleje je na cele charytatywne. Trzeba podkreślić, że TVP 3,5 mln zł zysku przekazała wtedy na pomoc potrzebującym.

Gdzie można obejrzeć koncert?

Koncert odbył się 26 października na Błoniach PGE Narodowego. Ci, którzy nie dotarli na miejsce, mogli go obejrzeć na antenie TVP1 od godz. 17:30 oraz w serwisie streamingowym TVP VOD. Powtórna emisja odbędzie się 27 października o godz. 19:50 na TVP Rozrywka.