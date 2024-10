Były prezydent RP i jego żona, Jolanta Kwaśniewska mają jedną córkę, Aleksandrę. Od 2012 r. Aleksandra Kwaśniewska jest żoną piosenkarza, Kuby Badacha. Nie mają dzieci. Aleksandra Kwaśniewska często pytana jest, dlaczego nie została matką.

Aleksandra Kwaśniewska o dzieciach

"Nigdy nie chciałam publicznie mówić o swojej bezdzietności, bo stoję na stanowisku, że to nie jest coś, z czego muszę się komukolwiek tłumaczyć. Nieposiadanie dziecka w ogóle nie powinno być przedmiotem pytań" - mówiła w wywiadzie dla w "Wysokich Obcasów".

"Wiemy, że macierzyństwo jest ogromnie ważne dla wielu kobiet, ale to nie powód, by te, które dzieci nie mają, były albo ignorowane, albo zmuszane do wiecznego tłumaczenia się ze swoich życiowych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że matek raczej się nie pyta, dlaczego się zdecydowały na dzieci. Jest to traktowane jako oczywisty wybór, a tak naprawdę powody bywają zaskakujące. Nie mówiąc o tym, że podobnie jak bezdzietność, nie zawsze jest to przecież kwestia świadomej decyzji" - mówiła Aleksandra Kwaśniewska w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Czy Jolanta Kwaśniewska chciałaby być babcia?

Renata Grochal w "Trójkącie politycznym" zapytała Jolantę Kwaśniewską, czy żałuje, że nie jest babcią. Troszkę żałuję, tak - stwierdziła Jolanta. Chciałabym być babcią, myślę, że to jest fajna funkcja. Ja bym była babcią taką "po bandzie" - dodała.

Ale jestem taką "lolą", bo tak nazywają mnie w domu, na Filipinach na dziadka mówi się "lolo", a na babcię "lola", więc ja jestem "lolą" dla dwóch psiaków Oleńki: dla Luli i teraz Biby, także czuję się spełniona w roli opiekunki dwóch takich fajnych panienek - doprecyzowała Jolanta Kwaśniewska.