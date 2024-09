Elżbieta Jaworowicz od wielu lat jest związana z TVP. Od ponad 40 lat prowadzi w tej stacji program "Sprawa dla reportera". Prezenterka słynie z tego, że odwiedza bohaterów swoich programów a potem zaprasza ich do studia.

Reklama

Poza osobami, których dotyczy dana sprawa, w studiu pojawiają się również eksperci. Jednym z nich jest Piotr Kaszewiak. To znany mecenas, który od 2010 roku współpracuję i z programem "Sprawa dla reportera", i innymi formatami TVP. To on zdradził tajemnicę pozy, która nazywana jest "nogami na Jaworowicz".

Mecenas Piotr Kaszewiak zdradził tajemnicę "nóg na Jaworowicz"

W rozmowie z "Faktem" Piotr Kaszewiak powiedział, co pomaga, by Elżbieta Jaworowicz mogła siedzieć w ten sposób. Okazuje się, że tajemnicą jest krzesło, na którym siedzi gospodyni programu. Mebel jest tak dopasowany, by mogła siadać w charakterystyczny dla siebie sposób, z nogami skierowanymi w bok i założonymi jedna na drugą. Krzesło pozbawione jest oparcia.

Skromny, poobijany, wysłużony i najwyraźniej ważny dla pani redaktor fotel, który towarzyszy jej od wielu dekad. Moim zdaniem trudno o lepszy dowód skromności i pokory wobec widzów - zdradza Piotr Kaszewiak w rozmowie z "Faktem".

"Sprawa dla reportera" emitowana jest od stycznia 1983 roku. Niezmiennie to właśnie Elżbieta Jaworowicz jest jego prowadzącą. Do tej pory TVP wyprodukowało i pokazało 870 odcinków programu.