Piotr Kaszewiak często pojawia się w programie "Sprawa dla reportera". Widzowie darzą go ogromną sympatią a jego rzeczowe odpowiedzi często stają się hitem w sieci.

Profil prawnika na Instagramie obserwuje ponad 88 tys. fanów. Mecenas nie stroni na nim od pokazywania swojego życia prywatnego. Niektóre są dosyć odważne. Okazuje się, że chwilę przed świętami Bożego Narodzenia opublikował film, na którym jak żartuje udowadnia, że lepiej nie być jego sąsiadem.

Piotr Kaszewiak próbuje swoich sił w grze na gitarze elektrycznej. Na swoim Instagramie prezentuje jak mu to wychodzi. Tuż przed świętami trenował utwór "Let it snow" w hard-rockowej wersji.

Żebyśmy nie zostali sąsiadami - napisał.

Internautom bardzo spodobało się nie tylko poczucie humoru Kaszewiaka, ale i to, co nagrał.

Brzmisz super, a gitara sama śpiewa!; Panie Mecenasie, ogień w szopie! Ale sąsiadom to bardzo współczuję - pisali.