Emisja w TVN od poniedziałku do piątku o 17:40.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

W nowej serii detektywi znów staną do walki z przestępcami. Nie zawahają się zaryzykować własnym życiem, by odkryć prawdę i stanąć w obronie sprawiedliwości. Ich wielkie serce i gotowość do poświęceń sprawi, że nawet podczas wakacyjnego odpoczynku nie odmówią pomocy potrzebującym.

W nowych odcinkach poznamy tajemnice sennego mazurskiego miasteczka, w którym od kilku lat w niewyjaśnionych okolicznościach znikają mieszkańcy. Maciej Dębosz, przyjmując to skomplikowane śledztwo i szukając zaginionej dziewczyny, narazi się na wielkie niebezpieczeństwo - będzie musiał walczyć o własne życie.

Sprawy kryminalne i miłosne…

To jednak nie wszystko, co czeka fanów serialu, w powietrzu zawiśnie bowiem miłość… Po wielu tygodniach niezręcznych podchodów komisarz Roman Łabaj i detektyw Kasia Kowalik umówią się wreszcie na randkę. Na drodze do ich szczęścia stanie jednak człowiek, którego celem będzie zakochany policjant…