Nowy stand-up Rogana "Burn the Boats" jest chętnie oglądany, ale równie mocno krytykowany.

Antyszczepionkowe teorie

Jak przypomina "Huffingon Post" 56-letni dziś komik znalazł się pod ostrzałem krytyki w 2022 za swoje wypowiedzi przeciwko szczepionce na COVID-19. Oskarżono go wówczas o rozpowszechnianie dezinformacji na temat pandemii w jego podcaście, co skłoniło Spotify do dodania ostrzeżeń o antynaukowych treściach do odcinków podcastów Rogana, w których pojawił się temat koronawirusa.

W swoim najnowszym show idol amerykańskiej prawicy odnosi się do ówczesnej krytyki. Jeśli otrzymujesz ode mnie porady dotyczące szczepionek, to czy to naprawdę moja wina? - żartuje.

Transfobiczne żarty z Michelle Obamy

Na tym jednak Rogan nie poprzestaje. Po pandemii COVID-19 myślę sobie: "Nie sądzę, żebyśmy polecieli na księżyc. Myślę, że Michelle Obama ma fiu…a" - dowcipkuje Rogan. Myślę, że Pizzagate jest prawdziwe. Myślę, że na Antarktydzie jest broń wykorzystująca bezpośrednią energię… Żartuję - nie sądzę, żeby Michelle Obama miała fiu…a, ale wierzę we wszystkie te inne g…wna - kwituje.

Kpina z osób transpłciowych nie ogranicza się w wykonaniu Rogana tylko do byłej Pierwszej Damy. Jestem otwarty. Chcę tylko wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi - mówi Rogan. To prawie tak, jakby jakiś zboczony czarodziej rzucił czar na cały świat. Za machnięciem tej różdżki możesz wejść do damskiej szatni z twardym penisem, a każdy, kto na to narzeka, jest nazistą- peroruje. I wszyscy po prostu akceptują tę nową rzeczywistość, i to jest cholernie dziwne - dodaje.

Myślę, że po prostu potrzebujemy standardów. Nie możesz po prostu nałożyć szminki i iść srać w damskiej toalecie!- dowcipkuje Rogan.

Burza w internecie

Wielu użytkowników mediów społecznościowych na X nie zostawia suchej nitki na transfobicznym stand-upie Rogana.

"Znam się na komedii Uwielbiam komedię. Rozumiem komedię. Problem z komedią Joe Rogana nie polega na tym, że przekracza granice, ale na tym, że jest wręcz niewiarygodnie nieśmieszna i robiona tylko po to, aby zyskać poparcie odpowiednich ludzi" - uważa Chris Johnson.

"Trzeba doceniać, kiedy Joe Rogan wydaje specjalny program komediowy, bo to przypomina światu, jak bardzo jest żenujący i nieśmieszny. W sumie dwa żarty, które opowiedział, dotyczyły trawki, kosmitów i szczepionek. Odpuszczam po 9 minutach" - komentuje nikolaesthetic.

"Joe Rogan nie wierzy w szczepionki i nadal używa Michelle Obamy jako tematu rozmów o osobach transseksualnych. Trudno uwierzyć, że tak wiele osób słucha tego klauna" - spostrzega Ryan Shead.