Tym razem koncert Lata z Radiem odbył się w Raciborzu. Na scenie można było zobaczyć m.in. Natalię Nykiel, Zakopower, Majkę Jeżowską i T.Love. Zespół zaśpiewał swoje największe hity a na finał imprezy wykonał piosenkę "I Love You".

Koncert Lata z Radiem w ogniu krytyki widzów

Niestety ten występ nie wszystkim widzom i internautom przypadł do gustu. Po koncercie w sieci wybuchła burza. Wielu zastanawiało się, czy lider T. Love na pewno jest trzeźwy.

Muniek tragedia. Czy on jest trzeźwy? Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy. Jeden wielki fałsz - pisała jedna z internautek.

Co nie podobało się w występach gwiazd?

Poziom koncertu dramatyczny... Większość artystów fałszowała tak, że nie dawało się tego słuchać. Muniek Staszczyk sprawiał wrażenie, jakby nie znał melodii własnych piosenek. Zdecydowanie najlepiej wypadła Natalia Nykiel, reszta to porażka - czytamy.

Wielu widzów narzekało na to, że artyści fałszowały. Winnym tego najprawdopodobniej było nagłośnienie.

Ci piosenkarze to jakiś dramat. Muniek to jakby mógł, to by się położył. To jego śpiewanie to porażka - zresztą Michał Szczygieł to też fałsz straszny. Co to ma być - pisali internauci.

Byli też i tacy, którym występy podczas koncertu Lata z Radiem się podobały. Mam nadzieję, że dacie Stachurskiego do Grudziądza!;Fenomenalny koncert! Gratulacje dla Telewizji Polskiej i dla Polskiego Radia. Dzięki - chwalili.