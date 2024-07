Serial "Przyjaciółki" jesienią wraca na antenę Polsatu. Do obsady dołączy Piotr Cyrwus, który wciąż, choć już od kilku dobrych lat nie gra w tej produkcji, kojarzony jest z rolą Ryśka z serialu "Klan".

Piotr Cyrwus dołącza do obsady "Przyjaciółek"

Powiem szczerze, że szukałem takiego serialu na miejscu, tu w Warszawie. Tak się złożyło, że stacja i producenci podjęli taką - pozytywną dla mnie - decyzję o tym, żebym dołączył do obsady "Przyjaciółek" – mówi Piotr Cyrwus w rozmowie z Polsat.pl.

Aktor wcieli się w postać Tadeusza. Mężczyzna zapozna się z Wiktorem (Paweł Deląg) na siłowni i natychmiast będzie starał się nawiązać z nim kontakt. Pomimo początkowej niechęci ze strony Wiktora, który jest skoncentrowany na ćwiczeniach, panowie wymieniają kilka zdań. Przypadkowe spotkanie okaże się początkiem ich dłuższej znajomości.

Aktor wcieli się w postać Tadeusza. Kim jest grany przez niego bohater?

Tadeusz jest złożoną postacią. Biznesman, jeden z bogatszych ludzi w kraju. Ktoś mógłby się zastanawiać, jak doszedł do tego wszystkiego, ale ma pewne cechy charakteru, które to wyjaśniają, jak właśnie taki człowiek może dojść do dużych majątków. Jednak, jak to w życiu bywa, posiadanie czegoś i relacje z innymi osobami mogą sprawić duże problemy. Mogę zdradzić, że Tadeusz jest bardzo bezpośredni w pierwszym kontakcie z Wiktorem, który nie za bardzo wie, o co mu chodzi. Tadeusz potrafi zjednać sobie ludzi, ale zdarza się też tak, że to mu przeszkadza w życiu. Jak to się wszystko rozwinie? A to już zachęcam państwa do oglądania serialu. Mam takie szczęście zawodowe, że moje postacie dość długo żyją wśród moich fanów czy publiczności ogólnie. Zobaczymy, jak będzie z Tadeuszem - mówi o swojej postaci Piotr Cyrwus.

Nowe odcinki "Przyjaciółek" już od września na antenie Polsatu.