Serial "07 zgłoś się" do dziś cieszy się ogromną popularnością. Widzowie kochają go nie tylko za rozwiązywane w nim zagadki kryminalne, ale też cięte riposty głównego bohatera, czy plejadę gwiazd, która grała w tej produkcji. Pierwszy odcinek tego serialu nosił tytuł "Major opóźnia akcję". Pamiętacie, co się w nim działo?