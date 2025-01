Ida Nowakowska to znana tancerka oraz była prezenterka TVP. Celebrytka kilka lat spędziła w Stanach Zjednoczonych. Jej mężem jest Jack Herndon, który jest Amerykaninem. Para poznała się w trakcie studiów w Los Angeles.

Syn Idy Nowakowskiej ma amerykańskie obywatelstwo

W 2015 roku Iga i Jack wzięli ślub a dokładnie 7 maja 2021 roku na świat przyszedł ich syn Maksymilian. Mało, kto wie, że chłopiec ma amerykańskie obywatelstwo. Często gości też w social mediach swojej mamy. Ida Nowakowska nie stroni od pokazywania swojej pociechy i dzielenia się przemyśleniami na temat macierzyństwa i wychowywania dziecka.

Ida Nowakowska wychowuje syna w duchu patriotycznym

Kilka dni temu Ida Nowakowska wybrała się wraz z synem i mężem do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyło się zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Z tej okazji pokazała swojemu synowi Kapitol i opowiedziała o Deklaracji Niepodległości. Wszystko uwieczniła na swoim Instagramie.

Ida Nowakowska uczy syna praw z Deklaracji Niepodległości

Maks jest amerykańskim obywatelem, więc uczę go praw, które są zawarte w najważniejszym dokumencie - Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. To najważniejszy dokument w Ameryce, który głosi, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi i, że Stwórca obdarzył ich pewnymi niezbywalnymi prawami: prawem do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. Dokument odwołuje się do intelektu, serca i wyobraźni. Konstytucja Amerykańska została stworzona, aby bronić tych praw - napisała.