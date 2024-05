Odkąd Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego stacji Polsat, co chwila coś się zmienia. Katarzyna Dowbor nie prowadzi już programu "Nasz nowy dom" a w tej roli zastąpiła ją Elżbieta Romanowska. Zmiany nastąpiły także w "Tańcu z gwiazdami". Wśród jurorów pojawili się Ewa Kasprzyk i Rafał Maserak.

Jubileuszowa edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" okazała się sukcesem

Okazuje się, że to samo może czekać jurorów innego flagowego show Polsatu, czyli programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ostatnie 20. edycja była wielkim hitem stacji. Co tydzień oglądały go setki widzów. Zwycięzcą tej jubileuszowej edycji został Filip Lato. W finale w rolę Elvisa Costello, a piosenka "She" przyniosła mu wygraną.

Nowy sezon "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ma pojawić się na antenie już jesienią. Na razie nie wiadomo, kto w nim wystąpi, ale jak wynika z medialnych doniesień w formacie ma dojść do pewnych zmian.

Kogo w jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zastąpi Patricia Kazadi?

Jak donosi portal Shownews Edward Miszczak chce, by produkcja a dokładnie jury, zostało nieco odmłodzone. W ostatniej edycji uczestników oceniali Małgorzata Walewska, Robert Janowski i były prowadzący programu Piotr Gąsowski. Jak wynika z informacji, do których dotarł portal tylko jedna osoba ma utrzymać swoją posadę.

Małgorzata Walewska jest trochę zmęczona programem i zastanawia się co dalej, bo 20. edycji, to akurat piękna liczba. Kocha ten program, ale zabiera jej dużo czasu. A to oznacza, że sypie się jury. Janowski odchodzi na pewno. Walewska się zastanawia. Rock może być pewny swego, Gąsowski tak samo - mówi informator portalu.

Małgorzatę Walewską miałaby w roli jurorki zastąpić Patricia Kazadi. Możliwa jest także druga wersja, że celebrytka będzie uczestniczką show.

Aktorka była jedną z osób, które pojawiły się podczas finału jubileuszowej edycji programu. Cierpliwie pozowała do zdjęć przed emisją, a gdy rozpoczął się finał, zajęła miejsce niedaleko dyrektora programowego, Edwarda Miszczaka - pisze Shownews.pl.

O tym, czy Patricia pojawi się w show, dowiemy się już za kilka miesięcy.