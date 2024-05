"Hotel Paradise 8": Kiedy finał?

Finał ósmego sezonu popularnego show już we wtorek 14 maja o godzinie 20:00 na antenie TVN7 oraz platformie Player.pl.

W grze pozostały już tylko trzy pary: Ada i Bartek, Agnieszka i Jędrzej oraz Natalia i Michał. "Teraz będą musieli stanąć oko w oko z byłymi mieszkańcami Hotelu i zmierzyć się z najtrudniejszymi pytaniami sezonu. Czy pozostali uczestnicy okażą się dla nich łaskawi? A może postanowią jednak wyjaśnić pewne niewygodne kwestie? Być może między samymi półfinalistami pojawią się pewne niewyjaśnione tematy, które zaważą na losach uczestników. Jedno jest pewne - takiej Pandory jeszcze nie było!" - zapowiadają producenci show.

"W finale zobaczymy dwie pary, które zdołały przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu i które od wygranej dzieli już tylko jeden krok. Jak zapamiętali swój pobyt w programie? Które decyzje były dla nich najtrudniejsze? Czy są rzeczy, które zrobiliby inaczej? Ostatnie chwile w Hotelu Paradise to czas refleksji i nieoczekiwanych emocji, gdy finaliści przypomną sobie swoje największe triumfy i porażki" - czytamy w informacji prasowej.

Specjalny program z wariografem

Finał to jednak nie koniec emocji. We wtorek 14 maja o godz. 21:00 na kanale YouTube TVN7 ukaże się materiał specjalny "HP8 VS WARIOGRAF".

Klaudia El Dursi zada uczestnikom pytania dotyczące najbardziej emocjonujących wydarzeń i sprawdzi ich prawdomówność.