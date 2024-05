Eurowizja 2024 upływa pod znakiem skandali i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Chodzi nie tylko o udział Izraela, który pozostaje w konflikcie z Palestyną, ale dyskwalifikację Joosta Kleina z Holandii. To on był typowany na zwycięzcę konkursu.

Miał on pobić fotografkę i decyzją EBU (Europejskiej Unii Nadawców) został usunięty z finału. Występ Eden Golan, czyli reprezentantki Izraela został wybuczany i wygwizdany. Organizatorom nie udało się tego zatuszować. Golan zachowała zimną krew i dokończyła swój występ a na koniec podziękowała.

Zgodnie z zasadami EBU zwycięzcy ubiegłoroczni wręczają statuetki nowym laureatom. Loreen, która wygrała konkurs rok temu zapowiedziała, że nie ma zamiaru przestrzegać tej zasady, jeśli wygrałby Izrael. Stwierdziła, że zostawi statuetkę na kolumnie i odejdzie jeszcze zanim prezenterzy powitają Eden Golan na scenie. Nie musiała tego jednak robić. Publiczność ostatecznie przyznała jej 323 punkty, co było sporym zaskoczeniem, a jurorzy 52. To nie wystarczyło jednak, by wygrać konkurs.

Zaskoczeniem była także liczba punktów przyznana przez widzów Wielkiej Brytanii, czyli zero.

Kto wygrał finał Eurowizji 2024?

Podczas głosowania jurorów najwyższe noty, czyli 12 punktów, najczęściej wędrowały do reprezentanta Szwajcarii. Otrzymał od nich 365 punktów. Po doliczeniu punktów od widzów (226 pkt) ostatecznie Eurowizję 2024 wygrał właśnie reprezentant tego kraju, czyli Nemo z piosenką "The Code".

Za zwycięstwem na Eurowizji 2024 stoją Polacy

Okazuje się, że za piosenką szwajcarskiego artysty, który wygrał, stoją Polacy. Jednym z producentów odpowiadającym za orkiestrację, jest polski kompozytor - Wojciech Kostrzewa. Z kolei za miksem i masteringiem piosenki Szwajcara stoi Nikodem Milewski.