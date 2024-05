Po udanym debiucie polskiej wersji programu "The Traitors. Zdrajcy" stacja TVN podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad drugim sezonem.

Kto może zgłosić się na casting?

Jak informuje Warner Bros., "program świetnie sobie radzi zarówno w telewizji, zapewniając TVN pozycję lidera, jak i w Playerze, gdzie znalazł się w czołówce najchętniej oglądanych formatów tej wiosny". Dlatego też, idąc za ciosem, stacja ogłasza nabór do drugiej edycji.

Wszelkie informacje o tym, kto może się zgłosić, znajdują się na stronie thetraitors.tvn.pl.

"The Traitors. Zdrajcy" to wymagający projekt, którego najważniejszym elementem są ludzie i ich psychologiczne rozgrywki. Dlatego właśnie dobór uczestników jest kluczowy dla tego przedsięwzięcia. Bohaterowie pierwszej edycji jednogłośnie twierdzą, że przeżyli przygodę życia. Czekamy teraz na kolejnych odważnych , którym odpowiada ta mroczna i pełna napięcia formuła programu. Wszystkich, którzy są gotowi na inteligentna zabawę. Myślę, że w tej edycji może być dużo trudniej, ale i ciekawiej – komentuje Marta Więch, producentka serii.

Na czym polega gra?

Formuła "The Traitors" inspirowana jest popularną i angażującą grą "Mafia". Uczestnicy programu potajemnie dzieleni są na "lojalnych" i "zdrajców". Ich misją jest przede wszystkim dotrwanie do końca, ukończenie serii wyzwań i zdobycie nagrody pieniężnej - nawet 500 tysięcy złotych.

"Jak mają to zrobić? Wszyscy twierdzą, że są lojalni. Zadaniem tych prawdziwych jest rozpracowanie i zidentyfikowanie zdrajców oraz wypędzenie ich z zamku. Z kolei tytułowi zdrajcy mogą i będą się bronić, mordując kolejnych lojalnych w nocy. Każdy zawodnik obiera własną strategię gry - kłamstwo, manipulacja, zdrada - w tej grze wszystkie chwyty dozwolone! Kto okaże się lepszy, w tej trzymającej w napięciu przygodzie, w której intryga i podstęp są na porządku dziennym? Zarówno zdrajcy, jak i lojalni, żeby wygrać, będą musieli rozwijać swoje umiejętności obserwacji i analizy zachowania przeciwników, wyciągania wniosków, ale też strategicznego myślenia" - podpowiadają twórcy formatu.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy wystartują nagrania do drugiego sezonu. Wiadomo za to, że prawdopodobnie odbędą się one w tym samym belgijskim zamku.