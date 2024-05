Eurowizja 2024 odbywał się w szwedzkim Malmo. W tym roku reprezentantką Polski jest Luna z utworem "The Tower".

Artur Orzech powrócił do komentowania Eurowizji

Do komentowania konkursu powrócił również, po pięciu latach Artur Orzech.

Wcześniej jego miejsce zajmowali Olek Sikora i Marek Sierocki. Rozpoczynając swój komentarz Artur Orzech powitał się z widzami w wymowny sposób.

Tak Artur Orzech przywitał się z widzami Eurowizji 2024

Z areny eurowizyjnej w Malmö, miasta, które gości Konkurs Piosenki Eurowizji już po raz trzeci, po pięciu latach wita państwa Artur Orzech- powiedział.

W dalszych słowach zwrócił się do konkretnych grup widzów. W tym do maturzystów, którzy we wtorek (7 maja) rozpoczęli pisanie egzaminu dojrzałości.

Kłaniam się fanom konkursu, ultra fanom, pozdrawiam ciepło kontestatorów oraz tegorocznych maturzystów, którzy dzisiaj rozpoczęli swoją bitwę o dojrzałość. Tę bitwę Eurowizja już dawno stoczyła. Niektórym to może się wydać dziwne, ale Eurowizja jest starsza ode mnie. W tym roku pojawia się na antenach narodowych nadawców publicznych już po raz 68. Przed nami pierwszy tegoroczny finał, dla nas niezwykle istotny, bo śpiewająca w polskich barwach Luna, u boku czternaściorga innych artystów walczyć będzie o awans do sobotniego finału - powiedział.

Nasza reprezentantka wystąpi jako szósta. Według bukmacherów ma szansę zakwalifikować się do sobotniego finału.