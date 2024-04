Maja Sablewska przez wiele lat była menadżerką Dody. Po rozstaniu z podopieczną zaczęła robić karierę w mediach i jako stylistka. Od kilku lat prowadzi formaty poświęcone modzie. Pracowała m.in. dla stacji TVN. Teraz współpracuje z Polsatem.

Maja Sablewska radzi, jak stylowo wyglądać na zakupach

To właśnie w tej stacji prowadzi program "10 lat młodsza w 10 dni". Porada, jakiej ostatnio udzieliła, nie przypadła widzom do gustu. Maja Sablewska postanowiła podpowiedzieć, jak dobrze wyglądać podczas zakupów, gdy taszczymy kilka siatek z jednorazowymi torbami. Zaprezentowała rozwiązanie w postaci torby na zakupy, czyli stylowej shopperki.

W modzie jest noszenie dwóch torebek teraz. Na zakupy tego typu, wygodne zakupy, wybierzcie torbę, która nazywa się shopper. To torba na lata, kosztuje ok. 100 zł - stwierdziła.

Zobaczcie, jak to może wyglądać. Całkiem ładnie i stylowo. Bo każda kobieta, moje drogie panie, powinna wyglądać z klasą i elegancko - dodała.

Internauci ostro skrytykowali Maję Sablewską

W sieci zaroiło się od komentarzy.

"Rada: jak popsuć sobie wszystkie fajne torebki, by być śmiesznie-elegancką", "Widzę już, jak mi się ucho od tej stylowej siateczki urywa", "OMG już czuję spięcie i ból w mięśniach przy zgięciu ręki przez minimum 2 tygodnie. Przy zwykłej torbie tak nawet jest po ściśnięciu przez jakiś czas..."; "A niech sąsiedzi widzą że mnie na worek pyr stać!" - pisali internauci.

"To jest tak żenujące, że szkoda komentować. Mam nawet takie poczucie, że to jest robienie sobie żartów z aktywnych kobiet, mam, partnerek, żon. Pomijam kwestię ubrania tej pani - ja rozumiem modę oversize, ale to się nie mieści w żadnych standardach" - czytamy.