O tym, że Maria Stepan dołączy do Kanału Zero poinformował sam Krzysztof Stanowski na platformie X.

Dziennikarka przez 10 lat była związana z TVP. Głównie jako dziennikarka "Wiadomości. Tworzyła także cykl reporterski "Głębia ostrości" w TVP1 oraz "Kobiecym okiem" w TVP Info.

Czym w Kanale Zero zajmie się Maria Stepan?

Maria Stepan specjalizuje się w tematyce wschodniej. Na swoim koncie ma też kilka reportaży m.in. o wojnie w Ukrainie. W 2023 roku zrealizowała film dokumentalny "Nie wolno ustępować!" o polityce zagranicznej w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

To nie pierwsza dziennikarka TVP specjalizująca się w tej tematyce, która przechodzi do Kanału Zero. Szeregi tej redakcji zasiliła chwilę wcześniej również Arleta Bojke. Prowadzi tam program "Świat od zera".