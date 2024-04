Anna Popek po zwolnieniu z TVP długo nie pozostała bezrobotna. Prezenterka już niebawem pojawi się w TV Republika. W stacji Tomasza Sakiewicza poprowadzi program śniadaniowy.

Jak potwierdził prezes stacji będzie rozpoczynał się o 6.30 i trwał do 7.15, z możliwością przedłużenia w przyszłości.

Anna Popek w TV Republika. Kiedy start programu?

Głównym gospodarzem programu będzie Anna Popek, która będzie dobierała sobie współgospodarzy. Kolejne nazwiska ujawnimy w przyszłym tygodniu - mówił w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

Kiedy Anna Popek pojawi się na wizji TV Republika? Program miał wystartować już w marcu, ale został przesunięty na kwiecień. Nowy termin to 8 kwietnia (poniedziałek).

To będzie czysty lifestyle. Oczywiście może pojawić się tam jakaś znana osoba ze świata publicznego, która będzie opowiadała np. o swoim hobby, ale to będzie opowieść pozapolityczna. To jest program, dla tych, którzy chcą zająć się np. swoim zdrowiem, swoim domem i rodziną - mówi Sakiewicz w rozmowie z Press.