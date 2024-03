Kilka dni temu "Super Express" donosił, że Karol Strasburger zniknie z "Familiady". Jego miejsce miałby według plotek zająć Przemysła Babiarz. Prezenter niedawno pożegnał się z teleturniejem "Va Banque". Nowym prowadzącym ten teleturniej będzie Radosław Kotlarski.

Początkowo ani TVP, ani Karol Strasbuger nie potwierdzili tych doniesień. Chwilę później pojawiło się oświadczenie nadawcy publicznego a i sam gospodarz "Familiady" zabrał głos w tej sprawie.

Karol Strasburger odchodzi z "Familiady"?

Ja się nigdzie nie wybieram - mówi stanowczo Strasbuger w rozmowie z "Super Expressem".

TVP zajęło stanowisko w tej sprawie, a ja mogę się tylko z tego powodu miło uśmiechnąć. Myślę, że temat na dziś jest zamknięty z mojej strony.W tej całej awanturze, szczerze mówiąc, ucieszyło mnie trochę to, jak zareagowali na nią ludzie. Dotarło do mnie mnóstwo sygnałów sympatii i innych głosów, które wskazują, że odbiorcy moich działań lubią i cenią to, co robię - dodaje prowadzący.

Wyjaśnia, że na razie nie wybiera się na emeryturę, ale jeśli tylko poczuje, że przestaje "nadążać" jak mówi "natychmiast podejmie taką decyzję. W "Familiadzie" Karol Strasburger jest prezenterem od 1994 roku.