Po zmianie władzy w TVP z pracą pożegnało się wielu prezenterów zarówno programów informacyjnych, jak "Wiadomości" i rozrywkowych m.in. "Pytania na śniadanie". Wśród tych, którzy zostali zwolnieni znalazła się m.in. Anna Popek, która z Michałem Olszańskim przez kilka lat prowadziła śniadaniówkę TVP.

Michał Olszański na antenie TVP. Jak przywitał się z widzami?

Kiedy ona straciła pracę, on powrócił na antenę. W niedzielę poprowadził pierwszy odcinek "Magazynu Ekspresu Reporterów".

To się dzieje naprawdę - tymi słowami zwrócił się do widzów. Widać było, że Michał Olszański jest wyraźnie wzruszony swoim powrotem.

Witam Państwa dobry wieczór ja nazywam się Michał Olszański. Po przerwie wraca na antenę lubiany przez państwa Magazyn Ekspresu Reporterów. Tak program przeżywał pewien kryzys, ale wraca w świetnej formie, proszę mi wierzyć - kontynuował.

W dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził, że "on także jest na swoim miejscu".

Proszę mi wierzyć, że są takie chwile, które pamięta się do końca życia i to jest dla mnie taka chwila, że mogę znowu być u was w domach i zapowiadać znakomite reportaże. Mówią, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki a ja mam wrażenie, że tak się właśnie dzieje - powiedział. Potem zaprosił do oglądania "Magazynu Ekspresu Reporterów" w każdą niedzielę.

Kulisy zwolnienia Michała Olszańskiego z TVP

Michał Olszański przez ponad 10 lat był współprowadzącym "Pytanie na śniadanie" najpierw w duecie z Anną Popek, potem z Moniką Zamachowską. W 2019 roku został zwolniony. Powodem miała być "nowa formuła" programu. Nieoficjalnie mówiło się, że to konsekwencje wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, jaki on i Zamachowska przeprowadzili w "Pytaniu na śniadanie".

Po zwolnieniu ze śniadaniówki, Olszański przestał także prowadzić "Magazyn Expressu Reporterów". Nie zdążył nawet się pożegnać. Potem został także zwolniony z radiowej Trójki.

Dowiedzieliśmy się o zmianach 5 min przed wejściem na antenę. Przyszedł człowiek i zaczął puszczać muzykę. Poczułem się potraktowany, delikatnie mówiąc, nieelegancko - mówił w rozmowie z Onet.pl. Tak mówił o kulisach zmian, które nastąpiły po odwołaniu Kuby Strzyczkowskiego. Zwolnieni dziennikarze założyli m.in. Radio 357 i tam swoje miejsce odnalazł Michał Olszański.

"Magazyn Ekspresu Reporterów" emitowano od 1999 r. Po kolejnych zmianach i spadku oglądalności trafił do TVP3. Ostatnie odcinki pojawiły się na antenie koniec maja 2023 r. Teraz powrócił do TVP1.