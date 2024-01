"Taniec z gwiazdami" wróci wiosną na antenę Polsatu.

Będzie to pierwsza polsatowska edycja tanecznego show za kadencji Edwarda Miszczaka, który do 2022 r. pracował jako dyrektor programowy w TVN. Fani "Tańca z gwiazdami" nie nudzą się ani przez chwilę. Nowości w programie będzie co nie miara.

A ci, którzy lubią emocje "na żywo", będą mogli iść do studia i tam obserwować zmagania na tanecznym parkiecie. To nowość dla widzów Polsatu, ale wcześniej było to możliwe, gdy "Taniec z gwiazdami" był realizowany w TVN.

Mimo, że bilety wstępu na widownię tanecznego show są dosyć drogie, cena jest podobna do tej, którą trzeba było zapłacić za wejście na nagranie, gdy program przygotowywał poprzedni nadawca.

Nowość dla fanów "Tańca z gwiazdami"

Bilety na polsatowski "Taniec z gwiazdami" kosztują 210,80 zł i można kupić je już na pierwsze dwa odcinki programu. Cena za bilet może wydawać się wysoka, ale fani programu pamiętają, że niemal tyle samo — bo równe 200 zł — kosztowało właśnie wejście na plan "Tańca..." w TVN.

Seria zmian w "Tańcu z gwiazdami"

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" będzie pełna nowości. Show znów będzie transmitowany w niedziele, a nie - jak do tej pory - w piątki lub poniedziałki. Reżyserem ponownie będzie Wojciech Iwański, który odpowiadał za program w latach 2005-2008.

Edward Miszczak zmienił także skład jurorski. Z formatem pożegnali się Andrzej Piaseczny, Andrzej Grabowski i Michał Malitowski. Jurorami nowej edycji "Tańca..." będą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Prowadzącymi pozostaną Paulina Sykut—Jeżyna i Krzysztof Ibisz, przy których jednak zabraknie Izabeli Janachowskiej.

Kto z kim w "Tańcu z gwiazdami"?

Choreografem "Tańca z gwiazdami" został Tomasz Barański, który przez wiele lat występował w programie jako trener. Stylizacje par projektować będzie Martyna Łach. Za muzykę znów będzie odpowiadał Tomasz Szymuś, który pracuje przy "Tańcu..." od 2006 r.

O Kryształową Kulę mają walczyć: Kamil Baleja, Filip Chajzer, Dagmara Kaźmierska, Beata Olga Kowalska, Adam Kszczot, Aleksander Mackiewicz, Maffashion, Maciej Musiał, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Roksana Węgiel, Anita Sokołowska i Krzysztof Szczepaniak.

Uczestnicy walczący o Kryształową Kulę są już znani. Nadal jednak nie wiadomo, z kim będą tańczyć.