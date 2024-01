Mariusz Szczygieł przez lata nie prowadził programu w telewizji. Pisał, popularyzował. Okazuje się właśnie, że do grona pracowników odświeżonej ekipy TVP dołączy właśnie Mariusz Szczygieł. O tym fakcie poinformował sam zainteresowany, choć nie uchylił rąbka tajemnicy, o jaki projekt chodzi.

Reklama

Mariusz Szczygieł ucałowany na dzień dobry

"Pierwszy raz po tylu latach na zaproszenie z wizytą. Odchodząc z telewizji 23 lata temu, powiedziałem sobie, że jeśli wrócę, to nigdy do żadnego show. Mogę wrócić jako siwy starszy pan z jakimś dorobkiem. Naprawdę tak właśnie myślałem. Tylko nie sądziłem, że ta dojrzałość tak szybko mnie dopadnie. Na razie jestem zobowiązany do milczenia, ale bardzo prawdopodobne, że zaangażuję się w misję nowej TVP. Kiedy dochodziłem do bloku F, zatrzymał mnie ochroniarz i miał miejsce wzruszający fakt: Wreszcie! Chyba pana z tej radości ucałuję. Orłosia już ucałowałem"- powiedział dziennikarz relacjonując na Instagramie swoja wizytę przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Mariusz Szczygieł poprowadzi w TVP autorski program

Reklama

Dziennikarze portalu Wirtualnemedia.pl zapytali Mariusza Szczygła, czy w TVP będzie prowadził nowy talk-show. - Nigdy w życiu bym nie poprowadził żadnego show, a tym bardziej talk. Ale za wcześnie, żeby o czymkolwiek mówić - powiedział dziennikarz.

Jak się nieoficjalnie dowiedziano, dziennikarz będzie prowadził w TVP autorski program i “rozmawiał z dużymi nazwiskami o ważnych sprawach”.

Mariusz Szczygieł, laureat "Nike"

Mariusz Szczygieł przed laty prowadził w Polsacie bardzo popularny talk-show pt. "Na każdy temat". Dziennikarz pisze książki i reportaże. Jest też wykładowcą akademickim. Jego książka reporterska „Nie ma”w 2019 r. otrzymała Nagrodę Literacką "Nike".

W tekście laudacji podkreślono, że: „tym, co nadaje tekstom Mariusza Szczygła wyraźną autorską sygnaturę, jest wypracowana literackość oraz osobisty, medytacyjny albo zgoła liryczny ton”. Mariusz Szczygieł napisał także m.in. książki "Niedziela, która zdarzyła się w środę", "Gottland" czy "Zrób sobie raj".