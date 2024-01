Rewolucja w "Pytaniu na śniadanie" sprawiła, że z programu odeszły wszystkie dotychczas prowadzące go pary. Od ubiegłego tygodnia na wizji pojawiają się dwa nowe duety - Klaudia Carlos i Robert El Gendy oraz Joanna Górska i Robert Stockinger.

Teraz do tych duetów dołącza kolejny. Od kilkunastu dni plotkowano, że do ekipy dołączy także Katarzyna Dowbor. Dziennikarka przed wakacjami została zwolniona przez Edwarda Miszczaka z Polsatu, gdzie prowadziła program "Nasz nowy dom".

Z TVP, w którym także już pracowała pożegnała się w 2013 roku. Potwierdziła wówczas, że zwolniono ją ze względu na wiek. Teraz nie stanowi on najwyraźniej przeszkody. Katarzynę Dowbor na wizji zobaczymy już w najbliższą sobotę, czyli 27 stycznia.

Będzie współprowadził "Pytanie na śniadanie" z Katarzyną Dowbor. Kim jest Filip Antosiewicz?

Jej partnerem na wizji będzie Filip Antonowicz z Radia Eska. Dowbor jest od niego starsza o ponad 40 lat. To właśnie ta różnica wieku według internautów jest sporym zaskoczeniem.

Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracuję - tak pojawienie się nowej pary skomentowała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Kinga Dobrzyńska, czyli nowa szefowa programu.

Antonowicz to dziennikarz radiowy i telewizyjny. Na stałe jest związany z Radiem Eska. W rozgłośni prowadzi codziennie poranne pasmo. Wcześniej współpracował z MTV, radiową Czwórką, TVP i stacją telewizyjną Eska TV, gdzie prowadził programy: "Szybkie strzały", "Jazdy Gwiazdy" oraz "The best of Eska".