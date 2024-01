Mniej więcej rok temu dziennikarka została zwolniona z Polsatu, gdzie prowadziła "Nasz nowy dom". Dość szybko znalazła nowego pracodawcę - to Canal+.

Serwis Plotek.p dowiedział się teraz, że w najbliższym czasie Katarzyna Dowbor wraca do TVP. Pracowała tam w latach 1983-2013.

- Telewizja po 30 latach powiedziała, że stawia na młodych i pozbyła się mnie. To było niefajne i przykre. Robiono czystki. Pozbyli się też innych koleżanek i kolegów. Zabolało mnie to - mówiła dziennikarka w wywiadzie dla Pomponik.pl.

Katarzyna Dowbor prowadziła w Telewizji Polskiej m.in. takie programy jak "Alchemia zdrowia i urody", "Apetyt na zdrowie", "Pytanie na śniadanie" i "Ogrodową Dowborową". Gdzie teraz ją zobaczymy?

Katarzyna Dowbor po latach wraca do TVP

Plotek.pl podaje teraz, że Katarzyna Dowbor zgodziła się zostać ponownie prowadzącą "Pytanie na śniadanie". - W tym tygodniu Katarzyna Dowbor podpisuje swój kontrakt i jeszcze w tym miesiącu ma pojawić się na wizji. Stacji bardzo zależało na jej zatrudnieniu, bo to doskonały powrót do przeszłości, który pokazuje, że w telewizji mogą być osoby w różnym wieku. Nowa szefowa "Pytania na śniadanie" stawia przede wszystkim na doświadczenie. Jak Kasia będzie chciała i miała czas, będzie mogła też w przyszłości realizować inne misyjne projekty. Zwolnienie z Polsatu pokazało, że ma wielu fanów, więc liczy się na to, że przyciągnie ich do oglądania TVP - powiedział informator portalu.

Na wiosnę w Canal + będzie można premierowo zobaczyć program "Dowborowa od nowa", w którym dziennikarka remontuje swój własny dom. Szefostwu TVP ma to nie przeszkadzać.