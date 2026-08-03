Rewolucja w "The Voice of Poland". Wielka gwiazda zastąpi Margaret

"The Voice of Poland" to muzyczny talent show, który w TVP miał już 16 edycji. Wkrótce wystartuje 17. edycja tego bardzo lubianego przez widzów programu. I tu niespodzianka, zmiana składu trenerskiego. Z "The Voice of Poland" odchodzi Margaret.

"The Voice of Poland" z nowa trenerką

W 17. edycji programu "The Voice of Poland" na fotelach jurorskich, jak w poprzednich edycjach, zobaczymy: Kubę Badacha, Michała Szpaka oraz Tomsona i Barona. W poniedziałek 3 sierpnia w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, że wśród trenerów zabraknie Margaret, którą zastąpi Edyta Bartosiewicz.

Edyta Bartosiewicz w trenerskim fotelu w "The Voice of Poland"

O zmianach w "The Voice of Poland" opowiedziała w "Pytaniu na śniadanie" Paulina Chylewska, która jak w poprzednich edycjach show poprowadzi. Bardzo cieszę, bo to rzeczywiście cudowna kompozytorka, autorka tekstów, pisząca nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Wokalistka, artystka przez duże "A". Co więcej, mam nadzieję, że ten szał, bo to w końcu cytat z tej piosenki, ogarnie ją tak w 100 proc. i rzeczywiście będzie się świetnie z nami w tej edycji bawić - mówiła Paulina Chylewska o Edycie Bartosiewicz.

Edyta Bartosiewicz w "The Voice of Poland"

"Do pełnienia roli trenera w «The Voice of Poland» byłam zapraszana od pierwszej edycji, ale dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami" - mówi Edyta Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz w swojej karierze sprzedała ponad milion płyt i otrzymała wiele branżowych nagród, w tym kilka Fryderyków za najlepsze albumy rockowe. Ostatnie z tych wyróżnień zostało jej przyznane za album "Ten Moment", wydany w 2020 roku nakładem EBA Records. Współpracowała z wieloma artystami, nagrywając z nimi duety (z Hey "Moja i Twoja nadzieja", z Krzysztofem Krawczykiem "Trudno Tak") lub też produkując im nagrania (Firebirds "Kolory"). Jej liczne hity takie, jak: "Sen", "Jenny", "Ostatni”, "Zegar", „Skłamałam” i wiele innych nadal cieszą się ogromną popularnością i są inspiracją dla młodszych artystów.

Kiedy wystartuje 17. edycja "The Voice of Poland"?

17. edycja "The Voice of Poland" pojawi się w TVP już za kilka tygodni. Pierwsze "Przesłuchania w ciemno" zostaną wyemitowane 12 września o godz. 20:00 na antenie TVP2.