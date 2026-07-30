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Nikt się tego nie spodziewał. Cichopek i Kurzajewski odchodzą z Polsatu. To będą robić

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:38
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Cichopek, Kurzajewski
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z Polsatu/AKPA
Katarzyna Cichopek wyrośli na gwiazdy Polsatu. Prowadzili sztandarowy, poranny program stacji, czyli "Halo, tu Polsat". Teraz zaskoczyli wszystkich i poinformowali, że kończą współpracę ze słoneczną stacją.

Katarzyna Cichopek karierę rozpoczęła od roli w serialu TVP "M jak miłość". Potem była gwiazdą telewizji publicznej, ale po zmianie władzy zwolniono ją z "Pytania na śniadanie". Cichopek jednak dostała propozycję od Polsatu - współprowadzenie jubileuszu Majki Jeżowskiej. To jej wielki powrót po latach, bo prowadziła już wcześniej kilka edycji festiwalu w Sopocie w latach 2006-2008 i 2010. Maciej Kurzejewski był dziennikarzem sportowym i prowadzili wiele programów w TVP, w tym "Pytanie na śniadanie" razem z Katarzyną Cichopek. Para w Polsacie program śniadaniowy "Halo tu Polsat" od 31 sierpnia 2024 roku.

Cichopek i Kurzajewski żegnają się z Polsatem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosili, że odchodzą z Polsatu. "Pragniemy poinformować, że wraz z wygaśnięciem dotychczasowego kontraktu podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszej współpracy z Telewizją Polsat" - napisali. "Czas spędzony w stacji był dla nas niezwykle cennym doświadczeniem i ważnym przystankiem w dotychczasowej karierze zawodowej. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, wspólną pracę oraz możliwość współtworzenia projektów, które na stałe wpisały się w codzienność naszych widzów" - stwierdzili Cichopek i Kurzajewski.

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Cichopek i Kurzejewski mówią do widzenia i zapowiadają kolejny etap

"Teraz nadszedł czas na kolejne kroki. Zamykamy ten etap z poczuciem spełnienia i pełną gotowością na nowe wyzwania zawodowe. Najbliższe miesiące zamierzamy poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów, którymi już wkrótce się z wami podzielimy" - przekazali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski. Całej ekipie redakcyjnej programu "Halo tu Polsat" oraz wszystkim pracownikom stacji dziękujemy za każdy wspólny dzień na planie. Życzymy wam dalszych sukcesów, niesłabnącej energii i rekordowych wyników oglądalności. Dziękujemy również wam, naszym widzom i obserwatorom. Wasze wsparcie jest dla nas największą motywacją do ciągłego rozwoju. Do zobaczenia!" - podsumowali.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolsatKatarzyna CichopekMaciej Kurzajewski
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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