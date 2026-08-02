"Taniec z Gwiazdami" to program, który wciąż cieszy się ogromnym uznaniem widzów. Jesienią a dokładnie we wrześniu na antenie Polsatu ruszy 19. edycja tanecznego show.

"Taniec z Gwiazdami". Zmiany w programie

W programie "Taniec z Gwiazdami" nie zabraknie zmian. Wiadomo, że z rolą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk. Nie wiadomo na razie, kto ją zastąpi. W mediach pojawiały się doniesienia, że może to być Anna Mucha lub Julia Wieniawa.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Lista nazwisk gwiazd, które pojawią się w nowej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami", została już ogłoszona. Co tydzień Polsat odkrywał karty i ujawniał, kto zawalczy o Kryształową Kulę. Wiadomo już, że swoje umiejętności zaprezentują na parkiecie takie gwiazdy jak:

Helena Englert

Marta "Mandaryna" Wiśniewska

Piotr "Guma" Gumulec

Krzysztof Kwiatkowski

Monika Borzym

Joanna Jędrzejczyk

Matteo Brunetti

Izabela Kuna

Dominik Rupiński.

Ostatni uczestnik "Tańca z Gwiazdami". Aktor znanego serialu

W niedzielnym (2 sierpnia) w programie "Halo tu Polsat" ogłoszono nazwisko ostatniego uczestnika najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". To gwiazda serialu "Pierwsza miłość", czyli Dominik Smaruj. Aktor jest bardzo dobrze znany widzom hitowej produkcji Polsatu.

Kim jest Dominik Smaruj?

Dominik Smaruj ma 34 lata. Kocham historię i opowiadanie historii, więc myślę, że każdy taniec będzie dla mnie jakimś takim mini spektaklem, w którym będę chciał zawrzeć jakąś cząstkę siebie i swojej emocjonalności. No i właśnie nie bać się tego, żeby tą emocjonalność pokazywać - mówił w "Halo tu Polsat".

Aktora można oglądać w serialu "Pierwsza miłość", ale grał również w takich produkcjach jak:

"Święty"

"Stulecie winnych"

"Dzielnica strachu"

"Miłość do kwadratu jeszcze raz".

Poza aktorstwem interesuje się scenopisarstwem. Dominik Smaruj prywatnie jest mężem Urszuli Kobieli. Para wzięła ślub w 2025 roku. Poznali się w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, gdzie razem studiowali. "Kocham Cię mój świecie, moja radości, moja najlepsza przyjaciółko, moja żono, mój człowieku" - pisał w mediach społecznościowych, świętując pierwszą rocznicę ceremonii.