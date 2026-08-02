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Ostatni uczestnik "Tańca z Gwiazdami" ogłoszony. To gwiazda popularnego serialu

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:44
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Taniec z Gwiazdami XVIII edycja POLSAT - odc. fina?owy
Ostatni uczestnik "Tańca z Gwiazdami" ogłoszony. To gwiazda popularnego serialu/East News
"Taniec z Gwiazdami" wróci na antenę Polsatu już za miesiąc. W programie "Halo tu Polsat" ogłoszono nazwisko ostatniego uczestnika jesiennej edycji. To gwiazda hitowego serialu stacji. O kim mowa? Kto będzie próbował swoich sił na tanecznym parkiecie?

"Taniec z Gwiazdami" to program, który wciąż cieszy się ogromnym uznaniem widzów. Jesienią a dokładnie we wrześniu na antenie Polsatu ruszy 19. edycja tanecznego show.

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"Taniec z Gwiazdami". Zmiany w programie

W programie "Taniec z Gwiazdami" nie zabraknie zmian. Wiadomo, że z rolą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk. Nie wiadomo na razie, kto ją zastąpi. W mediach pojawiały się doniesienia, że może to być Anna Mucha lub Julia Wieniawa.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Lista nazwisk gwiazd, które pojawią się w nowej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami", została już ogłoszona. Co tydzień Polsat odkrywał karty i ujawniał, kto zawalczy o Kryształową Kulę. Wiadomo już, że swoje umiejętności zaprezentują na parkiecie takie gwiazdy jak:

  • Helena Englert
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska
  • Piotr "Guma" Gumulec
  • Krzysztof Kwiatkowski
  • Monika Borzym
  • Joanna Jędrzejczyk
  • Matteo Brunetti
  • Izabela Kuna
  • Dominik Rupiński.

Ostatni uczestnik "Tańca z Gwiazdami". Aktor znanego serialu

W niedzielnym (2 sierpnia) w programie "Halo tu Polsat" ogłoszono nazwisko ostatniego uczestnika najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". To gwiazda serialu "Pierwsza miłość", czyli Dominik Smaruj. Aktor jest bardzo dobrze znany widzom hitowej produkcji Polsatu.

Kim jest Dominik Smaruj?

Dominik Smaruj ma 34 lata. Kocham historię i opowiadanie historii, więc myślę, że każdy taniec będzie dla mnie jakimś takim mini spektaklem, w którym będę chciał zawrzeć jakąś cząstkę siebie i swojej emocjonalności. No i właśnie nie bać się tego, żeby tą emocjonalność pokazywać - mówił w "Halo tu Polsat".

Aktora można oglądać w serialu "Pierwsza miłość", ale grał również w takich produkcjach jak:

  • "Święty"
  • "Stulecie winnych"
  • "Dzielnica strachu"
  • "Miłość do kwadratu jeszcze raz".

Poza aktorstwem interesuje się scenopisarstwem. Dominik Smaruj prywatnie jest mężem Urszuli Kobieli. Para wzięła ślub w 2025 roku. Poznali się w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, gdzie razem studiowali. "Kocham Cię mój świecie, moja radości, moja najlepsza przyjaciółko, moja żono, mój człowieku" - pisał w mediach społecznościowych, świętując pierwszą rocznicę ceremonii.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamiPierwsza miłośćdominik smaruj
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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