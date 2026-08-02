"Taniec z Gwiazdami" to program, który wciąż cieszy się ogromnym uznaniem widzów. Jesienią a dokładnie we wrześniu na antenie Polsatu ruszy 19. edycja tanecznego show.
"Taniec z Gwiazdami". Zmiany w programie
W programie "Taniec z Gwiazdami" nie zabraknie zmian. Wiadomo, że z rolą jurorki pożegnała się Ewa Kasprzyk. Nie wiadomo na razie, kto ją zastąpi. W mediach pojawiały się doniesienia, że może to być Anna Mucha lub Julia Wieniawa.
"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?
Lista nazwisk gwiazd, które pojawią się w nowej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami", została już ogłoszona. Co tydzień Polsat odkrywał karty i ujawniał, kto zawalczy o Kryształową Kulę. Wiadomo już, że swoje umiejętności zaprezentują na parkiecie takie gwiazdy jak:
- Helena Englert
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska
- Piotr "Guma" Gumulec
- Krzysztof Kwiatkowski
- Monika Borzym
- Joanna Jędrzejczyk
- Matteo Brunetti
- Izabela Kuna
- Dominik Rupiński.
Ostatni uczestnik "Tańca z Gwiazdami". Aktor znanego serialu
W niedzielnym (2 sierpnia) w programie "Halo tu Polsat" ogłoszono nazwisko ostatniego uczestnika najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". To gwiazda serialu "Pierwsza miłość", czyli Dominik Smaruj. Aktor jest bardzo dobrze znany widzom hitowej produkcji Polsatu.
Kim jest Dominik Smaruj?
Dominik Smaruj ma 34 lata. Kocham historię i opowiadanie historii, więc myślę, że każdy taniec będzie dla mnie jakimś takim mini spektaklem, w którym będę chciał zawrzeć jakąś cząstkę siebie i swojej emocjonalności. No i właśnie nie bać się tego, żeby tą emocjonalność pokazywać - mówił w "Halo tu Polsat".
Aktora można oglądać w serialu "Pierwsza miłość", ale grał również w takich produkcjach jak:
- "Święty"
- "Stulecie winnych"
- "Dzielnica strachu"
- "Miłość do kwadratu jeszcze raz".
Poza aktorstwem interesuje się scenopisarstwem. Dominik Smaruj prywatnie jest mężem Urszuli Kobieli. Para wzięła ślub w 2025 roku. Poznali się w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, gdzie razem studiowali. "Kocham Cię mój świecie, moja radości, moja najlepsza przyjaciółko, moja żono, mój człowieku" - pisał w mediach społecznościowych, świętując pierwszą rocznicę ceremonii.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.