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I po miłości. Sylwia Bomba nie jest już z Grzegorzem Collinsem

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:01
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Sylwia Bomba i Grzegorz Collins
Sylwia Bomba i Grzegorz Collins rozstali się/AKPA
Sylwia Bomba w sieci opublikowała nagranie, w którym potwierdziła rozstanie z Gregiem Collinsem. "My z Grzesiem się widujemy, my jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach" - opowiada.

Sylwia Bomba i Greg Collins nie są już razem. Informacja o rozstaniu pary wzbudziła zainteresowanie fanów. Przez ponad dwa lata Sylwia Bomba i Greg Collins uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w rodzimym świecie gwiazd. Wspólne wakacje, czułe zdjęcia w mediach społecznościowych, a nawet występy w telewizyjnych programach sprawiały, że fani wróżyli im wspólną przyszłość na długie lata.

Sylwia Bomba o rozstaniu

"No więc kochani, wiecie, że ja się zwykle nie odnoszę, nienawidzę tego. (...) Nie szukajcie żadnych dram, nikt nikogo nie skrzywdził. Miałam was o tym poinformować jutro. Już od jakiegoś czasu nie jesteśmy razem. Natomiast ja absolutnie nie mam nowego partnera. (...) My z Grzesiem się widujemy, my jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach. Po prostu czasem ludzkie drogi się rozchodzą i tyle. Natomiast absolutnie nie mam nowego partnera" - tłumaczyła Sylwia Bomba w mediach społecznościowych.

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Sylwia Bomba o nowym partnerze

"My celowo z Grzesiem rozstaliśmy się w taki sposób, żeby nie dawać pożywki portalom. Chcemy pokazać polskiemu show-biznesowi, że można się rozstać z klasą pięknie i po przyjacielsku i nie robić sobie z tego, słuchajcie, publicznego brania brudów. Więc, moi drodzy, jest to ostatni, absolutnie ostatni komentarz w tej sprawie i absolutnie zaprzeczam. Nie mam nikogo" - podsumowała Sylwia Bomba.

Tak zaczął się związek Sylwii Bomby i Grega Collinsa

uczucie między celebrytą znanym z TVN Turbo a gwiazdą TTV narodziło się na planie programu "Nasi w mundurach" w 2023 r. Między parą szybko zaiskrzyło, a ich znajomość błyskawicznie przerodziła się w gorący związek. Niedługo po zakończeniu nagrań zamieszkali razem i zaczęli regularnie pojawiać się na salonach. Oboje aktywnie prowadzili również swoje profile w mediach społecznościowych, gdzie pokazywali kulisy codziennego życia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rozstaniesylwia bombagrzegorz collins
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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