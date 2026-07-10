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Andrzej Rosiewicz wycofał się z "Tańca z Gwiazdami". Co się stało?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
56 minut temu
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Andrzej Rosiewicz
Andrzej Rosiewicz wycofał się z "Tańca z Gwiazdami". Co się stało?/AKPA
Polsat ogłasza nazwiska kolejnych uczestników programu "Taniec z Gwiazdami". Wśród tych, którzy już zostali ujawnieni był Andrzej Rosiewicz. Okazuje się, że choć miał on być najstarszym uczestnikiem w historii polskiej edycji tanecznego show, raczej nie pojawi się na parkiecie. Media obiegła informacja o tym, że zrezygnował. Jaki jest powód tej decyzji?

Kolejna edycja show "Taniec z Gwiazdami" pojawi się na antenie Polsatu już jesienią. Program ten cieszy się wciąż ogromną popularnością wśród widzów. Kolejna edycja będzie już 19., którą wyemituje Polsat.

Te gwiazdy wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"

Stacja powoli odsłania karty i ogłasza nazwiska gwiazd, które pojawią się na tanecznym parkiecie. Wiadomo już, że w "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią m.in.

  • Helena Englert
  • Krzysztof Kwiatkowski
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska
  • Piotr "Guma" Gumulec
Fani "Tańca z Gwiazdami" ją uwielbiają. Ogłosiła, że wraca do programu
Fani "Tańca z Gwiazdami" ją uwielbiają. Ogłosiła, że wraca do programu
  • Matteo Brunetti.

Andrzej Rosiewicz miał wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"

Na tej liście uczestników "Tańca z Gwiazdami" znalazł się także legendarny artysta polskiej sceny muzycznej, czyli Andrzej Rosiewicz. Miał być on najstarszym uczestnikiem polskiej edycji programu. Informację o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami" potwierdzono w programie "Halo tu Polsat". No nareszcie, tyle lat czekałem! - mówił Rosiewicz w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem.

Andrzej Rosiewicz zrezygnował z "Tańca z Gwiazdami"

Niestety, jak donoszą media, Andrzej Rosiewicz raczej nie pojawi się w programie. Pudelek donosi, że ze względu na stan zdrowia artysta musiał zrezygnować jeszcze zanim rozpoczęły się próby do programu. Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach - mówi osoba pracująca przy programie w rozmowie z Plejadą.

Kim jest Andrzej Rosiewicz?

Andrzej Rosiewicz jako dziecko występował w Zespole Tańca Dzieci Warszawy. W okresie studiów w latach 60. występował w warszawskich klubach jazzowych i restauracjach. Między 1963 a 1965 rokiem udzielał się w zespole Pesymiści. W 1978 rozpoczął karierę solową. W latach 70. i na początku lat 80. został jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy i artystów estradowych.

Na koncie artysta ma takie przeboje jak "Czterdzieści lat minęło", "Chłopcy radarowcy" czy "Najwięcej witaminy". Andrzej Rosiewicz zasłynął także z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat środowiska LGBT. Stacja Polsat na razie nie potwierdziła i nie zaprzeczyła doniesień na temat uczestnictwa artysty w "Tańcu z Gwiazdami".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamiAndrzej Rosiewicz
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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