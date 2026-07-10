Kolejna edycja show "Taniec z Gwiazdami" pojawi się na antenie Polsatu już jesienią. Program ten cieszy się wciąż ogromną popularnością wśród widzów. Kolejna edycja będzie już 19., którą wyemituje Polsat.

Te gwiazdy wystąpią w "Tańcu z Gwiazdami"

Stacja powoli odsłania karty i ogłasza nazwiska gwiazd, które pojawią się na tanecznym parkiecie. Wiadomo już, że w "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią m.in.

Helena Englert

Krzysztof Kwiatkowski

Marta "Mandaryna" Wiśniewska

Piotr "Guma" Gumulec

Matteo Brunetti.

Andrzej Rosiewicz miał wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"

Na tej liście uczestników "Tańca z Gwiazdami" znalazł się także legendarny artysta polskiej sceny muzycznej, czyli Andrzej Rosiewicz. Miał być on najstarszym uczestnikiem polskiej edycji programu. Informację o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami" potwierdzono w programie "Halo tu Polsat". No nareszcie, tyle lat czekałem! - mówił Rosiewicz w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem.

Andrzej Rosiewicz zrezygnował z "Tańca z Gwiazdami"

Niestety, jak donoszą media, Andrzej Rosiewicz raczej nie pojawi się w programie. Pudelek donosi, że ze względu na stan zdrowia artysta musiał zrezygnować jeszcze zanim rozpoczęły się próby do programu. Stan zdrowia artysty nagle się pogorszył i lekarz nie wyraził zgody na to, aby spędzał godziny na wycieńczających treningach - mówi osoba pracująca przy programie w rozmowie z Plejadą.

Kim jest Andrzej Rosiewicz?

Andrzej Rosiewicz jako dziecko występował w Zespole Tańca Dzieci Warszawy. W okresie studiów w latach 60. występował w warszawskich klubach jazzowych i restauracjach. Między 1963 a 1965 rokiem udzielał się w zespole Pesymiści. W 1978 rozpoczął karierę solową. W latach 70. i na początku lat 80. został jednym z najpopularniejszych polskich piosenkarzy i artystów estradowych.

Na koncie artysta ma takie przeboje jak "Czterdzieści lat minęło", "Chłopcy radarowcy" czy "Najwięcej witaminy". Andrzej Rosiewicz zasłynął także z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat środowiska LGBT. Stacja Polsat na razie nie potwierdziła i nie zaprzeczyła doniesień na temat uczestnictwa artysty w "Tańcu z Gwiazdami".