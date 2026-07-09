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TVP wydała pilny komunikat ws. "Familiady". Widzowie są w szoku

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 11:26
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Strasburger
TVP wydała pilny komunikat ws. "Familiady". Widzowie są w szoku/AKPA
"Familiada" to jeden z najchętniej oglądanych teleturniejów. TVP wydała właśnie pilny komunikat w sprawie programu i Karola Strasburgera. "Uwaga, uwaga, pilna informacja" - przekazano na oficjalnej stronie programu. Widzowie będą zaskoczeni.

"Familiada" to teleturniej, który cieszy się ogromnym uznaniem widzów i popularnością. Śmiało można powiedzieć, że to podobnie jak "Jeden z dziesięciu" kultowy format w Telewizji Polskiej.

"Familiada" od 30 lat na antenie TVP

Od ponad 30 lat jego prowadzącym pozostaje Karol Strasburger. Do historii telewizji i żartów przeszły jego "suchary", którymi rozpoczyna każdy odcinek. O prowadzącym zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy w 2019 roku po raz pierwszy został ojcem.

QUIZ. Pytania z teleturnieju "Familiada". Już na pierwszym było pod górkę
QUIZ. Pytania z teleturnieju "Familiada". Już na pierwszym było pod górkę

Obecnie trwa wakacyjna przerwa i jedyne odcinki "Familiady", jakie można zobaczyć na antenie TVP to powtórki. Stacja ma jednak dla widzów i fanów tego teleturnieju pewną niespodziankę. Komunikat w tej sprawie pojawił się w mediach społecznościowych na oficjalnym profilu "Familiady".

TVP przekazała pilną informację ws. "Familiady"

"Uwaga, uwaga, pilna informacja. Premierowa "Familiada" - pierwszy raz od lat - także już w okresie wakacyjnym! Zapraszamy już teraz… 15 sierpnia przed telewizory! Więcej szczegółów niebawem!" - czytamy w komunikacie. To oznacza, że teleturniej wróci do emisji nieco wcześniej, niż miało to miejsce do tej pory.

Widzowie zaskoczeni decyzją ws. "Familiady"

Widzowie teleturnieju "Familiada" nie kryli zadowolenia. "I to jest dobra wiadomość. Mógłby to być początek nowej tradycji, żeby w wakacje wyemitować chociaż kilka nowych odcinków", "Bardzo dobra wiadomość. Oczekujemy z drużyną na zaproszenie na nagrania", "Wielkie zaskoczenie na plus!!! Super, że będą odcinki premierowe już w sierpniu", "Premierowy odcinek w wakacje chyba po 15 latach, nieprawdaż?" - pisali w komentarzach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpfamiliadaKarol Strasburger
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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