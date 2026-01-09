Wpadka w programie TVP. Co się stało?

W wydaniu "Teleexpressu Extra", które prowadził w czwartek, Bartek Cebeńko musiał poradzić sobie z wpadką na wizji. Gdy zapowiadał "zdjęcie dnia" zamiast kadru, którego się spodziewał, zobaczył swojego kolegę Mateusza Jędrasia. Dziennikarz prezentował tego dnia "kącik muzyczny".

Wpadka w programie TVP. Tak prezenter wybrnął

Choć był nieco zaskoczony, wybrnął z sytuacji. Chociaż za oknem mróz, internet do czerwoności rozgrzała w ostatnich dniach pewna fotografia. Chodzi o narty... - zaczął mówić. Wtedy zobaczył kolegę zamiast zdjęcia. To Mateusz Jędraś - stwierdził.

Mateusza zdjęcia też rozgrzewają internautów. No kto by się oparł takiemu przystojnemu mężczyźnie? - powiedział rozbawiony. Ale chodzi o narty, takie ustawione (...) przed wejściem na wyciąg, zanim jeszcze ten wyciąg został otwarty i to zdjęcie uwiecznił pan Michał w kompleksie Jasna Chopok na Słowacji - powiedział, gdy na ekranie pojawiła się już fotografia, o której miał mówić prezenter.

Wpadka w TVP. Kim jest Bartek Cebeńko?

Bartek Cebeńko to jeden z prowadzących "Teleexpress Extra". Program zaczął prowadzić od 17 lutego 2024 roku. Zanim trafił do TVP pracował w mediach lokalnych. W 2012 roku zawitał do Warszawy. Przez lata był związany z Polsatem. W TVP nie tylko pojawia się jako prowadzący "Teleexpress", ale był również gospodarzem koncertu "Debiuty" podczas ubiegłorocznego festiwalu w Opolu.