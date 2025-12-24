W czerwcu Agnieszka Woźniak-Starak poinformowała o odejściu ze stacji TVN, gdzie pracowała przez 12 lat. Wcześniej dziennikarka współpracowała z TVP, a tuż przed świętami Bożego Narodzenia okazało się, że powraca do telewizji publicznej, gdzie zadebiutuje jako prowadząca "Pytanie na śniadanie". 24 grudnia o poranku Agnieszka Woźniak-Starak przywitała się z widzami TVP2.

Agnieszka Woźniak-Starak wita się z widzami TVP2 w wyjątkowym dniu

"Witamy w ten wyjątkowy program wigilijny. W rodzinnym gronie będziemy go spędzać. Skoro wróciłam do domu, to będzie rodzinnie" - powiedziała Agnieszka Woźniak-Starak. "Przy naszym stole usiądzie mnóstwo gości. Będziemy radzić, bo panie się krzątają po domu. Panowie na pewno dzisiaj pomagają, więc będzie o tym, jak pięknie udekorować stół, jak go nakryć, co zrobić, żeby karp tym błotem nie pachniał. Zapraszam" - zapowiadała nowa gospodyni programu.

Tak zareagowali widzowie na powrót Agnieszki Woźniak-Starak do TVP

Widzowie w komentarzach nie kryli radości z występu prezenterki u publicznego nadawcy. "Piękna para. Niech często gości w pytaniu na śniadanie. Wesołych świąt"; "Super! »DDTVN« idzie w złym kierunku. Ale to temat na inną dyskusję"; "Gratulacje dla Agnieszki Woźniak-Starak, doświadczenie to zawsze wartość"; "Super niespodzianka na święta"; "Super Aga", "Brakowało pani na wizji" - napisali widzowie TVP2 w sieci.