Po zmianie władz TVP również w programach emitowanych przez tę stację nastąpiły zmiany. Głównie dotyczyły one prowadzących poszczególne formaty. Tak było w przypadku "Wiadomości", które zmieniły również nazwę na "19:30", czy "Pytanie na śniadanie".

Zmiany w TVP. Nowa prowadząca "Teleexpress"

Do zmian doszło również w programach takich jak "Teleexpress" oraz "Teleexpress Extra". Obecnie w gronie prowadzących te formaty są:

Reklama

Aleksandra Kostrzewska

Bartosz Cebeńko

Maciej Orłoś.

Okazuje się, że do tego grona dołączy teraz nowa prowadząca. To Miłka Skalska. Dziennikarka zadebiutuje na antenie w piątek, 24 października.

Nowa prowadząca "Teleexpress". Kim jest Miłka Skalska?

Nowa prowadząca "Teleexpress", czyli Miłka Skalska od lat związana jest z TVP. W 1994 roku rozpoczęła pracę na antenie TVP3 Warszawa. Pracowała tam przez 24 lata. Była reporterką i dokumentalistką. Zajmowała się również kierowaniem biurem prasowym. Współpracowała przy takich programach jak "Telewizyjny Kurier Warszawski", "Kurier Mazowiecki" oraz "Echo Dnia".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Z "Teleexpressem" związana jest od kwietnia 2024 roku. Pracuje przy programie "Minuta o kulturze", jest także autorką felietonów "Muzeum na weekend".

Co nowa prowadząca "Teleexpress" mówi o swojej nowej pracy?

Prowadzenie "Teleexpressu" to zaszczyt, radość i zobowiązanie wobec widzów, którzy oglądają nasz program od niemal czterdziestu lat - mówi Miłka Skalska.

To także wielka odpowiedzialność wobec całego zespołu redakcyjnego, bo na efekt, który o godzinie 17.00 pojawia się na antenie TVP1, a kwadrans później w TVP Info, pracują wydawcy, reporterzy, ekipy zdjęciowe, realizatorzy w studiu - siła ludzi, których prezenter nie może zawieść. Możliwość połączenia pracy reporterki przygotowującej tematy kulturalne z poprowadzeniem programu to kolejne wspaniałe zawodowe wyzwanie - powiedziała Miłka Skalska.