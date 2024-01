W rozmowie z dziennik.pl Kayah zdradziła, co nosi w swojej torebce. Piosenkarka znana z takich hitów jak "Po co", "Na językach", czy "Supermenka" nie rozstaje się od pewnego czasu z jednym przedmiotem.

- Niedawno wróciłam z koncertów na Litwie i akurat pod Ostrą Bramą natrafiłam na sklep z minerałami, weszłam i ujrzałam to cudo. Wzięłam do ręki i poczułam wielką mocą i tej mocy potrzebuję, bo jestem zmęczona. Nie rozstaję się z nim, aczkolwiek to jest jakiś kilogram wagi. Noszenie go w torebce, czy w ręku jest wyzwaniem - mówi.

