Księżna Kate w marcu zeszłego roku ujawniła, że choruje na nowotwór. Zniknęła wtedy z pola widzenia i skupiła się na powrocie do zdrowia. We wrześniu 2024 roku księżna Kate potwierdziła, że zakończyła chemioterapię. "To ulga być w remisji, wciąż koncentruję się na powrocie do zdrowia" - przekazała księżna Walii w oświadczeniu. Księżna Kate, która ma 43 lata, była leczona w jednym najlepszych ośrodków specjalizujących się w leczeniu chorób onkologicznych - szpitalu Royal Marsden w Londynie.

Odwołana wizyta na wyścigach Royal Ascot

Na początku 2025 roku księżna Kate wyznała, że wysiłki opłaciły się, a jej rak wszedł w stan remisji. Od tamtej pory Kate Middleton była bardzo aktywna publicznie. Wszystko zmieniło się stosunkowo niedawno, gdy najpierw potwierdziła swoją obecność na wyścigach Royal Ascot, a pół godziny później ta decyzja została odwołana. Wówczas w sieci pojawiły się plotki na temat tego, że żona następcy tronu znów ma problemy ze zdrowiem. Teraz w sprawie wypowiedział się informator blisko związany z księciem Williamem i jego ukochaną.

Kate Middleton zwalnia tempo

Jak donoszą media, żona następcy brytyjskiego tronu, księcia Williama planuje zmniejszyć swoją obecność na publicznych wydarzeniach i skupić się na działalności w sieci. "Kate przestawia na nowo całą swoją codzienność. Musi odzyskać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Środa była dla niej sygnałem ostrzegawczym, a nie jednorazowym wypadkiem przy pracy. Publiczne wystąpienia oraz towarzyszące im dociekliwa uwaga i krytyka nigdy nie były dla niej łatwe do zniesienia. A w tym tygodniu wydarzało się po prostu za dużo" - przekazuje informator "Daily Beast".

"Ostatnie lata były przerażające"

Księżna Kate ma być zmęczona wszystkim tym, co wokół brytyjskiej rodziny królewskiej dzieje się w mediach. Żona księcia Williama zwyczajnie ma być zmęczona wszystkim, co w ostatnim czasie się dzieje wokół niej. "Ostatnie lata były przerażające. Obrzydliwe rzeczy, które Harry powiedział o niej, Williamie i jej rodzinie, nieustanne spekulacje na temat jej związku z Williamem, śmierć królowej, diagnoza króla, która sprawiła, że ​​oboje myśleli, że będą musieli przejąć władzę, a potem jej własna diagnoza i leczenie raka. Wszystko to odcisnęło na niej piętno i jeśli potrzebuje więcej czasu na wyzdrowienie, William będzie walczył z całych sił, aby ten czas otrzymała"- podkreślił informator "Daily Beast".

"Jej priorytety się zmieniły"

Teraz portal "Hello!" poprosił redaktorkę naczelną magazynu, specjalizującego się w tematyce royalsów o opinię. Szefowa "Majesty" zwraca uwagę na to, że wskutek choroby widocznie zmieniły się priorytety Kate. "Kate może i wróciła, ale robi to rozsądnie i na własnych warunkach" - mówi Ingrid Seward. "Jej priorytety się zmieniły i słucha swojego ciała, zamiast starać się zadowolić innych. Musi być wobec siebie konsekwentna i powiedzieć: Nie, nie mogę tego zrobić" - powiedziała dziennikarka .