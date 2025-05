Agnieszka Kaczorowska wiosną wróciła do "Tańca z gwiazdami" po siedmiu latach przerwy i kilka tygodni po emisji "Królowej przetrwania". W parze z aktorem Filipem Gurłaczem od pierwszego odcinka szła jak burza. Jurorzy dawali tej parze bardzo wysokie noty. Ostatecznie jednak w finale zajęła para zajęła drugie miejsce, ustępując Marii Jeleniewskiej i Jackowi Jeschke.

Gratulacje dla Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza

Agnieszka Kaczorowska po finale "Tańca z gwiazdami" dostała wiele wiadomości z gratulacjami od widzów Polsatu, a część z nich udostępniła na Instagramie. Wynika z nich, że internauci są rozczarowani przegraną Filipa Gurłacza, który ich zdaniem bardziej zasługiwał na zwycięstwo niż Maria Jeleniewska. "Sztuka, teatr, emocje, taniec. I to taniec wczoraj powinien wygrać. Niestety to jest idealny przykład na to, co w życiu chcemy najczęściej oglądać. Wygrał TikTok" - tak brzmi jeden z komentarzy.

Reklama

Reklama

Komentarz Agnieszki Kaczorowskiej

"To koniec. Dziękujemy. Za wszystko" - tych pięć słów napisała Agnieszka Kaczorowska po tym, jak z Filipem Gurłaczem zajęli drugie miejsce w "Tańcu z gwiazdami". Potem dodała: "Kochani, dziękuję za tysiące pięknych wiadomości. Czytam, wzruszam się. Jak dojdę do siebie i odpocznę, to wrócę do was. Kocham was! Dziękuję za wszystko".

Co dostali za drugie miejsce w "Tańcu z gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz?

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zajęli drugie miejsce, jednak nie wyszli ze studia z pustymi rękami. Otrzymali nagrody pocieszenia w postaci bonów o wysokości 10 tys. zł do zrealizowania na luksusowe wakacje.

Żona Filipa Gurłacza przyznała, że wybiera się z mężem na upragniony wypoczynek, chociaż nie zamierzają od razu zrealizować bonu. "Bon jest, jedziemy wkrótce na takie skromne wakacje, nie takie na wypasie, musimy coś wymyślić" - powiedziała w rozmowie z "Faktem".