Kuba Wojewódzki i Anna Mucha byli parą w latach w latach 2003-2007. Gdy zaczynali się spotykać, aktorka miała zaledwie 23 lata, a jej ukochany - 40. Potem się okazało, że "król TVN" lubi młodsze partnerki. Kuba Wojewódzki związany był m.in. z Renatą Kaczoruk - dzieliły ich 23 lata - i Anną Markowska - 29 lat.

Kuba Wojewódzki o Annie Musze

Kuba Wojewódzki uważnie śledzi to, co dzieje się w show-biznesie i ostro to komentuje. Robi to m.in. w swoich felietonach, pisanych dla "Polityki". Teraz postanowił odnieść się do słów Anny Muchy, która została zapytana o program "Królowa przetrwania". Okrutnie z niej zażartował.

Reklama

Dziennikarz TVN-u na łamach swojej autobiografii z 2018 roku napisał o Annie Musze, że była jego "najpiękniejszym dopełnieniem". Tym razem postanowił zażartować z jej kariery. "Anna Mucha wypowiedziała się na temat programu 'Królowe przetrwania': 'To jest rak oczu. Bywam w dżunglach, ale na swoich warunkach'. Coś w tym jest. Przez fabułę 'M jak miłość' trudno się przedrzeć" - napisał publicysta w rubryce "Mea Pulpa" w tygodniku "Polityka".

Kuba Wojewódzki załatwił Annie Musze rolę?

W swojej autobiografii Kuba Wojewódzki chwalił się, że załatwił Annie Musze rolę w "M jak miłość". "Co najzabawniejsze, w ogóle nie myślała o aktorstwie. Zaproponowałem jej, że zadzwonię do Ilony Łepkowskiej, z pytaniem, czy może znalazłaby coś dla Ani. Tak dla rozpędu i chwilowego zajęcia. Zgodziła się. Nigdy nie przypuszczałem, że z takim potencjałem wsiąknie w to na zawsze. Moja wina" - napisał Kuba Wojewódzki.