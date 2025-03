Agustin Egurrola zdobył popularność między innymi dzięki pracy przy programach takich jak "Taniec z Gwiazdami" i "You Can Dance". W tym pierwszym był choreografem, w drugim jurorem. W 2021 roku postanowił zmienić barwy stacji i rozpoczął współpracę z TVP.

Agustun Egurrola wrócił do TVN

Za swoją decyzję był krytykowany zarówno przez fanów, jak i kolegów z branży show-biznesowej. Gdy doszło do zmiany władzy w TVP w 2023 roku, Egurrola zniknął ze stacji. Teraz, kiedy TVN powrócił do emisji programu "You Can Dance" pojawił się w pierwszym odcinku na żywo jako gość specjalny.

Reklama

Dzień później można go było zobaczyć w programie "Dzień dobry TVN". Nie obyło się bez aluzji ze strony prowadzących. Paulina Krupińska stwierdziła, że Agustin Egurrola "zawitał na dobre tory po ładnych paru latach".

Damian Michałowski wbił szpilę Agustinowi Egurroli

Damian Michałowski było nieco bardziej sarkastyczny. Nawiązał do tego, że Egurrola pojawił się na scenie "You Can Dance" w czarnym płaszczu, co od razu kojarzyło się z innym formatem TVN czyli programem "The Traitors. Zdrajcy".

Wchodzisz trochę jak z "Traitorsów" w tym przebraniu, jakbyś był zdrajcą. Ale teraz odsłaniasz swoją twarz i jesteś lojalny, tak? - pytał Michałowski. Choregoraf przyznał mu rację i stwierdził, że ucieszyło go powitanie przez publiczność "You Can Dance". Nie chciał zdradzić, czy będzie pojawiał się w show i w jakiej roli.

Słuchajcie, nie mogę, bo to jest podpisane. Trzeba oglądać program i śledzić bohaterów, tancerzy, to, co się będzie działo. (...) Jak dostanę propozycję bycia piątym jurorem, to na pewno! A może będę choreografem, a może prowadzącym? - mówił Egurrola.

Reklama

Agustina Egurroli chciał wrócić do "You Can Dance"

Damian Michałowski dopytywał choreografa jak wyglądał jego powrót do programu. Jak to było? Nagle ktoś do ciebie dzwoni i mówi: "A może być przyszedł do »You Can Dance«? A może byś jednak do nas wrócił?". Powiedz nam trochę, bo nie ukrywajmy, że przez pewien czas cię u nas nie było i byłeś w innym miejscu - mówił prowadzący "Dzień dobry TVN".

Egurrola odpowiedział, że ucieszyła go informacja o powrocie do show TVN. Czekał na telefon, ale sam bał się zadzwonić. Kiedy dostał zaproszenie, przyjął je bez zastanowienia.

Powiem ci szczerze, że jestem wzruszony, że tu jestem. Nie chcę powiedzieć, że nie sądziłem, że to w ogóle nastąpi, ale ogromnie się cieszę, że was widzę, że mogę tu być. Słuchaj, jak wracasz do domu, to jest naprawdę dużo emocji - wyznał Egurrola.