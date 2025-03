Magda Mołek to jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek. Pracowała w TVP, TVN i Canal+, prowadziła m.in. "Dzień dobry TVN" oraz "W roli głównej". Teraz prowadzi kanał "W moim stylu" na YouTube.

Magda Mołek, która przed laty była prowadzącą "Tańca z gwiazdami", świetnie poradziła sobie także w roli tancerki. Za cha-chę dostała 28 punktów. 48-letnia Magda Mołek tańczy w parze z Michałem Bartkiewiczem. Internauci byli mniej łaskawi niż jury. Wytknęli dziennikarce, że tańczy dość sztywno.

"Nigdy nie jest za późno"

Okazuje się, że udział w show Polsatu sprawia Magdzie Mołek wiele radości. Jestem absolutnie zwierzęciem kanapowym, na szczęście na salach treningowych są kanapy, więc korzystam często. Lubię swoje ciało z każdym dniem, kiedy zjawiam się na tym treningu - lubię je coraz bardziej. To jest ważna opowieść w wieku takiej kobiety, jak ja. Myślę, że jestem dumna z siebie, bo mam takie przekonanie, że jestem tu dla wszystkich tych kobiet, które się nie odważyły i żałują albo jestem po to, żeby im powiedzieć, że nigdy nie jest za późno na odważny krok w mówieniu o sobie i w takiej pozycji - "Jestem tu, bo chcę!" To wystarczy - powiedziała Magda Mołek "Super Expressowi" Magda Mołek.

Reklama

Na pytanie, dlaczego dopiero teraz zdecydowała się wziąć udział w "Tańcu z Gwiazdami" wyznała, że czekała, aż urodzi się jej taneczny partner Michał Bartkiewicz. Tancerz ma 29 lat, a Magda 48.

W rozmowie z "Super Expressem" Magda Mołek zwróciła, iż wiele kobiet często boi się zmian. Według niej każda kobieta zasługuje na to, aby robić w życiu, to czego pragnie. "Róbcie, cokolwiek chcecie, możecie malować, możecie skakać na bungee, ze spadochronem, możecie mieć dzieci, albo nie możecie, bo nie chcecie. Wszystko jest waszym wyborem. Wasze życie jest wasze i korzystajcie z tego - zaapelowała Magda Mołek do kobiet.

Reklama

Krytyka po wywiadzie z Agnieszką Kaczorowską

Magda Mołek niedawno przeprowadziła wywiad z Agnieszką Kaczorowską. Jej rozmowa z tancerką nie spodobały się wielu internautom. Zarzucili jej stronniczość i nieuwzględnienie drugiej strony, czyli męża Agnieszki Kaczorowskiej - Macieja Peli. Mam prawie 50 lat. Krytyka jest elementem mojego życia. Dopóki nie krytykuje mnie mój nauczyciel. Życie. Tak to wygląda. Bardzo kibicuję Agnieszce Kaczorowskiej - powiedziała Magda Mołek w rozmowie z Plotkiem.

Rozstanie Magdy Mołek

Magda Mołek w marcu 2024 r. poinformowała o rozstaniu z mężem. Jak napisała na Instagramie, "musiała podjąć taką decyzję". Z mężem, Maciejem Taborowskim, ma dwoje dzieci, synów Henryka i Stefana. Było to jej drugie małżeństwo. Pierwsze, z Danielem Lewczukiem, zakończyło się rozwodem w 2005 r.

"Nakaz społeczny wciąż jest taki, żeby tkwić nawet w toksycznych związkach, zwłaszcza gdy są dzieci. Uważam, że dojrzali dorośli, jak podkreśla psycholożka Asia Flis, potrzebują partnerstwa, a nie projektu do zrealizowania" - powiedziała Magda Mołek w wywiadzie dla "Zwierciadła".