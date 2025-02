Tą aktorką jest Patrycja Kazadi. W show-biznesie jest obecna od najmłodszych lat. Ukończyła Szkołę Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II stopnia im. Krzysztofa Komedy w Warszawie.

Kariera Patrycji Kazadi

W 2002 roku Partycja Kazadi zadebiutowała w programie "Szansa na sukces", a ogólnopolską rozpoznawalność zyskała dzięki roli Anny Chełmickiej w serialu "Egzamin z życia". Brała udział w programach takich jak "Jak oni śpiewają", "Taniec z gwiazdami” oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Prowadziła również programy "You Can Dance - Po prostu tańcz" i "X Factor".

Jako piosenkarka wydała album "Trip" w 2013 roku, a w 2023 roku ukazała się jej kolejna płyta pt. "MAKASI 19-23". Już niedługo zobaczymy ją jako prowadzącą w programie "Must Be the Music. Tylko muzyka" w telewizji Polsat.

Patricia Kazadi zagrała w "Bridgertonach"

"Bridgertonowie" to przebojowy serial Netflixa oparty na serii powieści Julii Quinn. Akcja osadzona jest w XIX-wiecznej Anglii i opowiada o losach członków tytułowej rodziny Bridgertonów. Każdy sezon koncentruje się na miłosnych perypetiach jednego z rodzeństwa Bridgertonów, ukazując intrygi, romanse i społeczne konwenanse epoki regencji.

Do tej pory tylko jednemu Polakowi udało się zagrać w popularnej produkcji. Christopher Cugowski - syn Krzysztofa Cugowskiego, wokalisty Budki Suflera - wystąpił epizodycznie w pierwszym sezonie "Bridgertonów".

Elektryzujące wieści

Ostatnio Patricia Kazadi pochwalił się na Instagramie, że ona również miała okazję zagrać w słynnym serialu. "Kochani… nareszcie po miesiącach trzymania tego w tajemnicy mogę podzielić się z Wami tą informacją. Jako pierwsza polka .. postawiłam stopę na planie Bridgertonów melduje się prosto z legendarnego Shepperton Film Studios nie mogę w to uwierzyć .." – napisała w poście.

Do opisu prezenterka dodała serię zdjęć z planu filmowego. Na razie Kazadi nie zdradziła jeszcze, w jaką postać wcieli się w najnowszej, 4 części, "Bridgertonów".