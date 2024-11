Piosenkarka Patrycja Markowska wyjawiła, że jest już po ślubie. Córka słynnego wokalisty Perfectu wyszła za mąż za mężczyznę o imieniu Tomasz, z którym związała się po rozstaniu z wieloletnim partnerem Jackiem Kopczyńskim. Ceremonia utrzymywana była w tajemnicy.

Zakochana Patrycja Markowska

Patrycja Markowska na początku tego roku oznajmiła, że jest zakochana. O nowym ukochanym nie chciała jednak opowiadać, a z informacji, które przedostały się do mediów, wynikało, że mężczyzna jest warszawskim restauratorem i ma na imię Tomek. Jakiś czas temu na palcu wokalistki pojawiły się nowe pierścionki, co mogło sugerować, że jest już zaręczona. Wątpliwości rozwiała sama zainteresowana w ostatni wtorek, gdy przyznała, że jest mężatką.

"Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości, co w piosence "Miłość, wiara, nadzieja", bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość. To jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości" - powiedziała w rozmowie z serwisem "Viva.pl".

Pierścionek zaręczynowy Patrycji Markowskiej

Patrycja Markowska była gościnią "Pytania na śniadanie". "Zdradziłaś światu, że jesteś żoną Tomka. Pokażesz obrączkę?" - poprosiła ją dziennikarka Anna Lewandowska. - Dobra, mogę pokazać. Tu jest i obrączka, i pierścionek zaręczynowy. To jest nieoszlifowany kamień. Dla mnie to jest taka wielka wartość, że wszystko to jest właśnie prawdziwe, surowe i Tomek to wie. Ja nie chciałabym mieć... To nie byłoby moje, gdybym ja miała jakiś wielki kamień czy coś. Nigdy nie patrzyłam na to, ile pierścionek kosztuje. Dla mnie wręcz odwrotnie... Od razu sto razy powiedziałam, że ja wolę coś, co jest proste, skromne, co jest nasze. Tak i ceremonia tak i pierścionek - wyznała piosenkarka.

Jak wyglądała ceremonia zaślubin?

Portalowi Pudelek udało się dotrzeć do osoby, która uczestniczyła w ślubie Patrycji Markowskiej. Okazuje się, że para pobrała się "pod gołym niebem" w Węgorzewie, a w uroczystości uczestniczyli rodzina oraz najbliżsi przyjaciele państwa młodych.

Uroczystość odbyła się w Węgorzewie w Villi Sielanka w ogrodzie przyjaciół pana młodego, pod gołym niebem. Państwo młodzi chcieli zachować ten dzień tylko dla siebie. Byli rodzice Patrycji, jej zespół i najbliższe grono - zdradził informator Pudelka.