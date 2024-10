W połowie roku media obiegło oświadczenie, z którego wynikało, że Sylwia Grzeszczak i Liber rozstali się. Obydwoje zamieścili je w swoich mediach społecznościowych.

Sylwia Grzeszczak i Liber rozstali się. Para ma córkę

Fani nie kryli zaskoczenia tą informacją. Byli wręcz w szoku, że para, która uchodziła za jedną z bardziej idealnych par polskiego show-biznesu rozstała się. Obydwoje byli razem nie tylko w życiu prywatnym, ale też na scenie. Owocem ich miłości była córka.

Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy się i się szanujemy! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę (...) Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najważniejszy skarb w życiu! Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę.To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie - pisali w oświadczeniu.

To on jest nowym partnerem piosenkarki

Z informacji, do których dotarł Pudelek wynika, że Sylwia Grzeszczak ma już nowego partnera. Okazuje się, że to Maciej Buzała. Mężczyzna był już wcześniej związany z innymi celebrytkami. Jego partnerkami były Blanka Lipińska oraz Ania Karwan. Z autorką powieści "365 dni" Buzała pozostaje w bardzo przyjacielskich stosunkach. Z Karwan związał się w 2020 roku, ale najwyraźniej ten związek szybko przeszedł do przeszłości.

Sylwia i Maciej spotykają się od niespełna pół roku. Na razie chcą zachować swój związek w tajemnicy, ale uważni obserwatorzy mogli zauważyć, że komentują sobie zdjęcia, pojawiają się w tych samych miejscach, ale nie oznaczają się nawzajem. Sylwia odnalazła u jego boku szczęście po rozstaniu z Liberem - mówi informator Pudelka.