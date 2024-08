Zofia Zborowska to bardzo wyrazista postać. Kompromisów nie lubi, mówi i pisze to, co myśli. 37-letnia gwiazda z powodzeniem godzi obowiązki mamy, żony i aktorki. W połowie maja aktorka i jej mąż, siatkarz Andrzej Wrona, powitali na świecie drugą córeczkę, Jaśminę. Zofia Zborowska prowadzi też profil na Instagramie, który obserwuje ok. pół miliona internautów.

Zofia Zborowska w stroju pszczoły

W środę Zofia Zborowska wrzuciła dość szokujący post. Zaprezentowała się w stroju pszczoły. W opisie zdjęcia wspomniała o Andrzeju Wronie, który przebywa obecnie w Paryżu, gdzie pracuje jako komentator siatkarskich zmagań na Igrzyskach Olimpijskich. 37-letnia aktorka tęskni za ukochanym.

"Punkt widzenia: ja cierpliwie czekająca w Poldonie, aż Andrzej wróci z Paryża i mnie bzzzzzzzz" - napisała pszczółka Zosia.

Co na to fani?

Fani się podzielili. Część jest zachwycona poczuciem humoru i prostolinijnością Zofii Zborowskiej - "Widać, że kobieta z poczuciem humoru" - napisali. Część z kolei jest zniesmaczona i twierdzą, że taki post to "porażka".

