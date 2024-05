Marianna Schreiber jest jednym z uczestników najbliższej gali CloudMMA. Czy wierzy w swoją wygraną? Sprawdź, co zapowiedziała!

"Tak bardzo w to nie wierzę, iż jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli wygram walkę z Wiktorią CLOUTMMA to założę to o co cały czas prosicie" - napisała w poniedziałek na platformie X Marianna Schreiber. Podczas gali Marianna Schreiber zmierzy się z Wiktorią Jaroniewską.

Internauci od razu rozpoczęli dyskusję pod postem. Wśród komentarzy, najczęściej przebijał się jeden, że założy konto na portalu Only Fans. Nawet Przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica Anna Maria Żukowska zapytała, czy to będzie Only Fans.

Only Fans jest portalem społecznościowym umożliwiającym każdemu udostępnianie treści. Początkowo miała służyć wspieraniu artystów, którzy dzielili się swoimi pracami z odbiorcami. Aktualnie platforma najczęściej kojarzona jest z treściami przeznaczonymi tylko dla widzów pełnoletnich.

Rozstanie z mężem

Marianna Schreiber była związana z politykiem PiS Łukaszem Schreiberem. Przed wyborami samorządowymi w kwietniu 2024 roku dowiedziała się z mediów, że jej mąż podjął decyzję o separacji.

Kiedy odbywa się gala

Gala CLOUD MMA 5 odbędzie się 8 czerwca 2024 r. w katowickim spodku. Podczas gali Marianna Schreiber zmierzy się z Wiktorią Jaroniewską.