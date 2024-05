Kontrowersyjny muzyk znany jest ze swoich republikańskich poglądów. Od lat popiera Donalda Trumpa, z którym jest zaprzyjaźniony.

Wychwalanie Trumpa

Podczas wywiadu dla magazynu muzycznego "Rolling Stone" Kid Rock znów wychwalał Trumpa.

Ten skurczybyk uwielbia wygrywać. Kiedy gra w golfa, lubi oszukiwać. Pragnę takiego gościa w mojej ekipie. Pragnę gościa, który powie: "Będę walczył u twego boku" – stwierdził Kid Rock.

Wymachiwanie bronią

Po tych słowach rockman nagle wyciągnął broń zza pazuchy i pomachał nią dziennikarzowi przed oczami. Mam tu pieprzoną spluwę na wszelki wypadek. Noszę ją wszędzie - zauważył.

Zachowanie Rocka było nieprzewidywalne, ale prawdopodobnie obliczone na wywołanie skandalu. Na koniec bowiem wokalista zwrócił się do dziennikarza przeprowadzającego z nim wywiad: Mogę mieć prośbę? Napisz o mnie najperfidniejszy artykuł, jaki tylko zdołasz. Zrób to. To mi pomaga.