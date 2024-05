W 2020 roku ówczesny książę Karol zamówił u Jonathana Yeo obraz z okazji 50-lecia członkostwa w The Drapers' Company. Musiał na niego długo czekać. 14 maja monarcha podczas oficjalnego spotkania w niebieskim salonie w Pałacu Buckingham odsłonił dzieło. Jak wygląda na nim obecny król Karol III?

Reklama

Kontrowersyjny portret

Dominantą kolorystyczna portretu króla Karola III w mundurze Gwardii Walijskiej jest czerwień. Ten kolor wzbudził niepokój internautów. Wiele osób twierdzi, że portret jest przerażający, a król Karol III wygląda, jakby stanął w płomieniach.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reakcje internautów

"Po co ktoś miałby namalować taki portret?! Jest okropny i kojarzy się ze złem; Nie ma opcji, że to jest prawdziwe; To oficjalny portret brytyjskiego króla Karola, a on wygląda, jakby płonął; Czerwień to kolor kojarzony z niebezpieczeństwem; Dlaczego jest ukazywany w złym świetle? Fatalny portret" - napisali internauci na platformie X.

Z nieoficjalnych wiadomości wynika z kolei, że żona królowa Karola III, czyli królowa Camilla, jest portretem zachwycona i pogratulowała artyście, czyli Jonathanowi Yeo.