Na kanapie u Wojewódzkiego El Dursi oznajmiła, że wielokrotnie otrzymała od obcych facetów fotografie ich przyrodzeń. Różne są fetysze - skwitowała.

Odrzucona rola w filmie "365 dni"

Modelka potwierdziła też pojawiające się w mediach swego czasu pogłoski, jakoby odrzuciła rolę w kontrowersyjnym filmie Netflixa "365 dni", mimo że przyjaźni się z autorką literackiego pierwowzoru Blanką Lipińską.

Okazuje się, że El Dursi miała zagrać stewardessę, z którą ekranowy Massimo uprawiaseks oralny. Poczułam, że to nie jest rola, w której mogłam się spełnić - stwierdziła prezenterka.

Temat kariery przez łóżko

Wojewódzki zapytał również, czy El Dursi kiedykolwiek załatwiła sobie coś przez łóżko. Modelce wyraźnie się to nie spodobało. Dlaczego zadałeś to pytanie? Głupie jest - zareagowała.

Od dziecka mnie o to posądzano. Od dziecka tego ode mnie oczekiwano. Od dziecka mężczyźni chcieli przekraczać pewne granice - dodała.

Jesteś, tak jak ja, istotą seksualną. I to jest program, w którym rozmawiamy o takich rzeczach bez tabu, więc wprowadzanie takiej mieszczańskiej tonacji nie przystaje formule tego programu. My tu traktujemy rzeczywistość pół żartem, pół serio. Bo się zaraz zwalą feministki. "O czym on tu rozmawia?". Właśnie o tym, o czym wy się wstydzicie - odparował gospodarz talk show.