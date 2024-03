"Fakt" wyliczył, że Rutkowski miał na sobie plecak za 15 tys. i marynarkę za 10 tys. zł - co następnie podawały inne media.

"Biedni i zazdrośni" hejterzy

Po pierwsze – plecak jest za 23 tysiące. Marynarka za 14 tys., koszula – za 4 tys., zegarek za 150. Więc, na Boga jedynego, niech nie zaniżają cen– powiedział celebryta w wywiadzie dla "Wprost".

Pytany o hejterów, stwierdził, że "oni są biedni, zazdrośni. Wielu z nich nie ma na rachunki, ledwo ciągnie do pierwszego. Komornik puka do drzwi i odbiera im komputer, bo nie spłacili rat".

Zapier… jak dzik, stać mnie na wszystko. I to jest piękne. Jestem szczęśliwy – oznajmił.

Pióropusz do walki ze złem

Czuję się świetnie z moją fryzurą i czasem żartuję, że stawiam pióropusz i idę do walki ze złem. Jak kiedyś Indianie przed bitwą. Życzę Polakom sympatii do innych ludzi. To klucz do szczęścia. No i dbajcie o siebie, abyście się czuli się tak doskonale jak ja – podkreślił detektyw.