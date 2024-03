W swoich mediach społecznościowych słynący z zamiłowania do luksusu 63-letni Krzysztof Rutkowski udostępnił nagranie wideo i zdjęcia, na których, jak wyliczył fakt.pl, miał na sobie marynarkę za ponad 10 tys. zł, szalik za ok. 3 tys. zł i plecak za 15 tys. zł.

Skrajne reakcje internautów

Internet jak zwykle zareagował skrajnymi opiniami. "Styl i klasa", "Każdy ma swój styl, w którym się czuje. Styl pana Krzysztofa jest wybitny. Rzecz gustu a Krzyśkowi i Mai się podoba", "Jak dla mnie wygląda pan jak szef" - czytamy pod postem Rutkowskiego na Instagramie.

Ale rzecz jasna nie wszystkie reakcje są tak pochlebne. "Boże, nie chciałem tego widzieć... Co tam się wydarzyło...", "Jak Pan wygląda...", "To przebranie i samoopalacz plus wybielone usta to tak dla jaj, prawda?" - to jedne z łagodniejszych komentarzy.